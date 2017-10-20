Anastasiadis Avrupa Konseyi Zirvesi’nde

Avrupa Konseyi Zirve Toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam zirveye katılan ülke başkan ve liderleriyle yemekte bir araya geldi.

Rum gazeteleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamki liderler yemeğinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başarısızlığı hakkında bilgi vermesi ve KKTC makamlarının KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” diye adlandırılan Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelerden vergi alma kararı konusunu gündeme getirmesinin beklendiğini yazdılar.

Politis, Anastasiadis’in hedefinin, “mahsurlar” konusunda, zirvenin gelecekteki toplantılarının sonuç bildirgelerinde dahi olsa, insan haklarının ihlaline değinilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in akşamki yemeğe kadar gerçekleştirdiği temaslarından ise, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin 8 Aralık tarihinde Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştireceği sonucu çıktığını aktardı.