Anastasiadis Avrupa Konseyi Zirvesi’nde

Rum gazeteleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşamki liderler yemeğinde, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başarısızlığı hakkında bilgi vermesi ve KKTC makamlarının KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” diye adlandırılan Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelerden vergi alma kararı konusunu gündeme getirmesinin beklendiğini yazdılar.
Politis, Anastasiadis’in hedefinin, “mahsurlar” konusunda, zirvenin gelecekteki toplantılarının sonuç bildirgelerinde dahi olsa, insan haklarının ihlaline değinilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Gazete, Anastasiadis’in akşamki yemeğe kadar gerçekleştirdiği temaslarından ise, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin 8 Aralık tarihinde Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştireceği sonucu çıktığını aktardı.
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