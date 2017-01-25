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Anastasiadis Avrupa Konseyi’nde Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi

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Anastasiadis Avrupa Konseyi’nde Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devlet yönetimine her iki tarafın da eşit olarak katılımının sağlanacağını belirterek, "Avrupa Konseyi ilkeleri çerçevesinde, iki toplumlu bir devletin oluşturulması esastır." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’na, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı olarak hitap eden Anastasiadis, Kıbrıs'ta uzun vadeli ve barış içinde bir devlet için müzakereleri sürdürdüklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak bir çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bugünün şartlarının 1960 veya 1975’ten çok daha farklı olduğuna dikkati çeken Anastasiadis, "Amacımız Türk olsun Rum olsun, bütün vatandaşlarımızı koruma altına almaktır. Devlet yönetimine her iki tarafın da eşit olarak katılımı sağlanacaktır. Avrupa Konseyi ilkeleri çerçevesinde, iki toplumlu bir devletin oluşturulması esastır. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir devletin oluşturulması hedeflenmektedir." dedi.

Anastasiadis, Annan Planı'nın reddi ve şimdiki müzakerelerin farkı konusunda bir parlamenterin yönelttiği soruyu, "Annan Planı dışardan gelen bir çözümdü. Şimdi ise çözüm Kıbrıslılardan geliyor. Biz on yıllardır barış içinde yaşıyoruz zaten. Nihai olarak artık yüzde 100 her iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözüm ve sonuç bulmaya çalışıyor, hedefliyoruz. Uzun vadeli ve barış içinde yaşayan bir devlet istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

42530.jpgCenevre müzakereleri hakkında AKPM üyelerine bilgi veren Anastasiadis, “Akıncı ile birlikte bir çözüm arıyoruz. Eminim ki teknik komiteler çalışmalarına devam edecekler. Diyalog sayesinde bir karar alabileceğiz. Müzakereler süresince zorluklar çözülecek. İkimiz de kararlılıkla çalışıyoruz, ortak vatanımız için bir perspektif oluşturmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Anastasiadis’in açıklamalarını AA’ya değerlendiren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çağlar ise, Rum liderin olumlu mesajlar verdiğinin altını çizerek, “En azından artık müzakerelerin devam edeceğini, ilerlemeye dönük bir niyetin olduğunu gördük. Anastasiadis aynı zamanda Rum kesiminin şimdiye kadar sürdürdüğü ‘adada Türk askeri olmasın’ yönündeki taleplerinin değiştiğini burada söyledi. Yani şimdi sayısının düşürülmesini talep ediyorlar.” dedi.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt da, Avrupa Konseyi ve AKPM araçları ve uzmanlığının Kıbrıs sorununun çözümü için desteğe hazır olduğunu belirtti. 

Anastasiadis, Avrupa Konseyi ziyaretinde Genel Sekreter Thorbjorn Jagland ile de baş başa görüştü.

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