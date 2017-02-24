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Anastasiadis Avrupa Konseyi’nden cevap bekliyor

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Anastasiadis Avrupa Konseyi’nden cevap bekliyor
Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki hareketlerini ve Türk vatandaşlarına AB’nin 4 özgürlüğünün tanınması talebini engellemek maksadıyla uluslararası topumla temas halinde olduğu haber verildi.

BULGARİSTAN DAHİL BİR MİKTAR ÜLKE, TÜRK VATANDAŞLARINA 4 ÖZGÜRLÜK VERİLMESİNE KARŞI

L Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki hareketlerini ve Türk vatandaşlarına AB’nin 4 özgürlüğünün tanınması talebini engellemek maksadıyla uluslararası topumla temas halinde olduğu haber verildi.

Alihtia’nın haberine göre, Türkiye’nin özellikle AB’nin 4 özgürlük hakkının Türk vatandaşlarına tanınması isteğini “çok ciddi” bulan Rum Yönetimi, bu talebi Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görmediğini hatırlattı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Ankara’nın 4 özgürlük talebiyle şantaj yaptığı” iddiasıyla 30 Ocak’ta gönderdiği mektubuna Avrupa Komisyonu’ndan cevap bekliyor.

Anastasiadis, mektubunda, 4 özgürlük talebinin “yalnız Kıbrıs’a değil, AB’ye ve üyesi ülkelere çok ciddi ve benzeri görülmemiş etkiler yapacağı” iddiasında bulunmuştu.

Gazete, Anastasiadis’in mektubuna Avrupa ülkelerinden olumlu cevaplar geldiğini, şu ana kadar bir miktar AB üyesi ülkenin Türk vatandaşlarına 4 özgürlük tanınmasına karşı olduğu cevabını verdiğini ve Bulgaristan’dan da bu yönde dün cevap aldığını yazdı.

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