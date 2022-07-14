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Anastasiadis, Avusturya Başbakanı’yla kaçak mülteci sorununu görüştü

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Avusturya Başbakanı Karn Nehammer resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün gittiği Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.
Anastasiadis, Avusturya Başbakanı’yla kaçak mülteci sorununu görüştü

Avusturya Başbakanı Karn Nehammer’in resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün gittiği Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü, görüşmede ağırlıklı olarak kaçak mülteci sorununun ele alındığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Avusturya Başbakanı Nehammer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretini iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Nehammer’la AB’nin gündeminin üst sıralarında yer alan enerji ve kaçak göç gibi konuları görüştüklerini de ifade eden Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ve “Türkiye ile Kıbrıs Türk liderliğinin uzlaşmaz tutumu sebebiyle Kıbrıs Rum tarafının karşılaştığı sorunlar hakkında Nehammer’a bilgi verdiğini” de sözlerine ekledi.

Avusturya Başbakanı ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ile ülkesinin ikili ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Kaçak mülteci sorunu çerçevesinde özellikle siyasi sığınma başvuru sisteminin belki de yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Nehammer, Avusturya ve Kıbrıs’ın kaçak mülteci akınlarının baskı altında bulunan iki ülke olduklarını da sözlerine ekledi.

Gazete, bu açıklamaların ardından Anastasiadis’in Nehammer onuruna akşam yemeği verdiğini de aktardı.

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