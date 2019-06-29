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Anastasiadis ayağını kırdı

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Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis bu sabah merdivenden düşmesi sonucu sağ bacağında meydana gelen kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Anastasiadis ayağını kırdı

İlk bilgilere göre, geçirdiği kaza sonrasında özel bir kliniğe kaldırılan Nikos Anastasiadis’in, yapılan tetkikler sonucunda, sağ bacağında femur başı kırığı saptandı. Anastasiadis’in gün içerisinde ameliyata alınacağı bildirildi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu da konuyla yazılı açıklamasında, bu sabah Limasol’da kaza geçiren Anastasiadis’in sağ bacağında femur başı kırığı meydana geldiği ve bugün ameliyat edileceği bilgisini paylaştı.

Rum Devlet Başkanı’nın sağlık durumunda herhangi bir tehlike bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

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