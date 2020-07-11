Anastasiadis, Ayasofya kararı hakkında konuştu: "Yeni bir meydan okuma..."

Türkiye Cumhuriyeti Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını dün iptal etti.

Böylece Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önü açılmış oldu.

Söz konusu karar, Kıbrıs’ın güneyinde de büyük yankı uyandırdı.

Kararın ardından açıklama yapan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin, tüm uygar dünya ve Ayasofya’yı temsil eden uluslararası kurumlar için yeni bir ‘meydan okuma’ olduğunu savundu.

Rum Lider söz konusu kararın, dünyanın her yerinde bulunan Hristiyanlar için özel önem taşıyan, bir Dünya Mirası anıtının ‘saptırılması’ ve ‘dini olarak küçümsenmesi’ olduğunu söyledi.