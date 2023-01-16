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Anastasiadis: Bağımsızlık için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, her türlü tehdide ve tahrike rağmen yeniden birleşme ve bağımsızlık için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Anastasiadis: Bağımsızlık için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından Londra’da, hem kendi onuruna, hem de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Anastasiadis, bir sonraki hükümete devretmekte olduğu devletten gurur ve memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Habere göre, Anastasiadis, “Yeniden birleşmiş bir vatanın başkanı olsaydım, daha mutlu olurdum” diyerek, her ne kadar kendisi ve daha önceki başkanlar tarafından çözüm için yoğun çaba gösterilse de, Türkiye’nin neredeyse 50 yıldır, aynı uzlaşmaz ve kabul edilemez tavrı sürdürdüğünü öne sürdü.

Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’ı kendisi tarafından yönetilen bir devlet haline getirmeyi ve bağımsız bir devlet yaratmak suretiyle, kuzeydeki yasadışı oluşumu meşrulaştırarak taksimi kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini iddia etti.

Habere göre, Anastasiadis, her şeye rağmen BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Doruk Anlaşmaları’na dayalı, garantörlerin ve üçüncü ülkelerin müdahale hakkının olmadığı işlevsel ve kalıcı çözümden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

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