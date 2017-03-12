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“Anastasiadis: “Bahaneler çıkmaza mazeret olamaz”

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“Anastasiadis: “Bahaneler çıkmaza mazeret olamaz”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “nerden gelirlerse gelsinler, hiçbir bahanenin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerindeki bugünkü çıkmaza yeterli mazeret teşkil edemeyeceğini” söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “nerden gelirlerse gelsinler, hiçbir bahanenin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerindeki bugünkü çıkmaza yeterli mazeret teşkil edemeyeceğini” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eski Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kiprianu’nun ölüm yıldönümünde düzenlenen anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafına mesaj gönderdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, çıkmazın aşılması için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine “bugüne kadar yapılan hareketlerin ve diyaloga geri dönmekteki kararlılığımızın dışından başka bir şeyin olduğunu zannetmiyorum” yanıtını verdi.

Brüksel’deki temaslarına da değinen Anastasiadis, “gerçekleştirdiği temaslarda, dört özgürlüğün sadece Kıbrıs’ı değil tüm üye ülkeleri ilgilendiren bir konu olduğu hususunda çok memnun kaldığını” vurguladı.

Anastasiadis, “Hepimiz, Kıbrıs ya da başka bir ülkenin, AB Anayasasını çiğneyerek üçüncü ülke vatandaşlarına dört özgürlüğü vermesinin kötü bir örnek olacağı konusunda hemfikiriz” şeklinde konuştu.

ANASTASİADİS NEW YORK’A GİDİYOR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in 21 Mart tarihinin New York Borsasında “Kıbrıs Günü” ilan edilmesinden ötürü ABD’ye gideceğini ve borsanın 21 Mart tarihindeki kapanış gongunu çalacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in ayrıca ertesi gün “Metropolitan Clup’da” düzenlenecek bir panele katılacağını ve burada konuşma yapacağını belirtirken, aynı panelde ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jonathan Cohen’in de konuşma yapacağını aktardı.

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