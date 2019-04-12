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Anastasiadis: "Bayan Lute’nin müzakereleri başlatma çabaları sürüyor "

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Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin altı maddelik çerçevesinden de söz etti; Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı ve Jane Holl Lute ile ortak bir toplantı yapılması için çaba harcandığını ancak bunun reddedildiğini kaydetti.
Anastasiadis: "Bayan Lute’nin müzakereleri başlatma çabaları sürüyor "

Cuma günü Lute’nin yeni fikirler ortaya koyup koymadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Nicos Anastasiades, bir şey ortaya çıktığında uygun bir zamanda açıklanacağını söyledi. 

Bu arada, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides yaptığı açıklamada, son günlerde ve saatlerde Bayan Lute tarafından bir usul niteliğinde çaba gösterildiğini ve bu çabanın Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması için şartlar yaratacağını umduğunu belirtti. 

Anastasiades açıklamasında parlamenter demokrasi, gücün âdemi merkezileştirilmesiyle ilgili Kıbrıs Rum tarafının önerilerine değindi; bunları çıkmazın aşılması çabaları olarak tarif etti; bunların Türk askeri ve garantiler olmadan uygulanabilir bir çözüm için müzakereleri başlatabileceğini belirtti.

 Nicos Anastasiades, bu önerilerin Rum tarafının müzakerelerin başlamasına ulaşılması için alternatif yollara hazır olduğunu ispatladığını vurguladı; bunların Kıbrıslı Türklerin haklarını azaltmayacağını ifade etti. 

Konuyu ele alma şeklini eleştiren yorumlarla ilgili olarak da Anastasiadis, garantör güçler konusu ilk kez tartışıldığında tarihin Ocak 2014 olduğunu, Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron’un ülkesinin garantör rolünü korumakla ilgilenmediğini, buna iki toplumun karar vereceğini açıkladığını hatırlattı. 

Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin altı maddelik çerçevesinden de söz etti; Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı ve Jane Holl Lute ile ortak bir toplantı yapılması için çaba harcandığını ancak bunun reddedildiğini kaydetti. 

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Lute geçen Pazar gününden beri adada bulunuyor.

Lute liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

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