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Anastasiadis, bazı bakanlar ve DİSİ aleyhinde “altın pasaport” soruşturması

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Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis, bazı bakanlar ve DİSİ partisi aleyhinde “altın pasaport” skandalı çerçevesinde soruşturma başlatılacağı bildirildi.
Anastasiadis, bazı bakanlar ve DİSİ aleyhinde “altın pasaport” soruşturması

Politis gazetesi “Anastasiadis, Bakanlar ve DİSİ Denetleniyor-Yolsuzlukla Mücadele Kurumu İlerleyen Günlerde Soruşturma Memuru Atayacak” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu’nun AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis ile dün görüştüğünü ve görüşmede, “altın pasaport” skandalıyla ilgili 3 ayrı suçlamaya dair soruşturma başlatılacağı konusunda Hristofidis’e bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Gazete, suçlamaların Anastasiadis ve bazı Bakanlar Kurulu üyelerine ait avukatlık bürolarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunduğunu kaydederken, eski Rus Senatör ve milyarder Victor Pichugov’un hangi kriterlere göre pasaport aldığının da araştırılacağını belirtti.

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