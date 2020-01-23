Anastasiadis: “Bazı komşularımız üzerlerine düşenden daha büyük rol peşinde”

5’inci Holokost Forumu’na katılmak üzere İsrail’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Anastasiadis, dün İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin ve ana muhalefet başkanı Benny Gantz ile görüştü.

Haravgi ve Alithia’ya göre Anastasiadis, Rivlin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerde gördüğü ilerlemeye memnuniyet belirtti.

Rivlin ile dün öğlen saatlerinde Kudüs’te bir araya gelen Anastasiadis, “sıcak bir ortamda gerçekleşen ve her açıdan mükemmel” diye nitelediği görüşmede, her ikisinin de ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinden söz ettiğini anlattı.

Anastasiadis, “kurdukları ittifakın uluslararası hukuk kurallarına, demokrasi ilkelerine, bölgede barış ve güvenliğe dayandığını” öne sürerek, “bu ittifakın bölgedeki meydan okumaları göğüslemekte olduğunu” savundu, “Komşularımızdan bazıları maalesef uluslararası hukuka saygı göstermeden, üzerlerine düşenden daha büyük bir rol oynamaya çalışıyor” dedi.

Haberde Anastasdiadis’in İsrail ana muhalefet lideri Benny Gantz ile bir araya geldiği, iki ülke arasındaki ilişki düzeyinin yeniden teyit edildiği görüşmede, Gantz’in, Rum Yönetiminin antisimitizme dair İHRA nitelemesini benimsemesi nedeniyle Anastasidis’e teşekkür ettiği kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis’e Salı gecesi Herzilya kentindeki ICD Üniversitesi Felsefe Fakültesi tarafından onursal doktora verildi. Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, bunun, “Kıbrıs Helenizminin uzun yıllardır verdiği özgürlük ve adalet mücadelelerinin takdir edilmesi anlamına geldiğini” söyledi.

Güney Kıbrıs ile İsrail’in yeni bir işbirliği dönemine başladığı görüşünü ortaya koyarak, “son yıllarda inanılmaz sonuçlar elde edildi” diyen Anastasiadis Kıbrıs sorununda “ilkeli tavır izlediği” ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “kınadığı” için İsrail’e teşekkür etti.