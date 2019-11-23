Anastasiadis, Berlin’i “fırsat” görüyor

Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pazartesi akşamı Berlin’de yapacağı görüşmeyi fırsat gördüğü mesajını verdi.

Alihtia’nın; “Başkan Berlin’i Fırsat Görüyor… Başkan Anastasiadis’ten Pazartesi Günkü Üçlü Görüşme Öncesinde Net Mesaj” başlıklı haberine göre Anastasiadis, Rum Sözcü Prodromos Prodromu aracılığıyla, Berlin görüşmesini fırsat gördüğünü ve oraya, müzakerelerin en kısa sürede başlaması için siyasi irade ile gideceği mesajını verdi.

Anastasiadis’in ve Rum tarafının, gerek referans şartlarında mutabakat sağlanmasını gerekse hemen ardından Crans - Montana tipi gayrı resmî beşli konferans yapılmasını mümkün gördüğüne işaret eden Prodromu, Berlin görüşmesinin başarı perspektifine değinirken “öteki tarafa da bağlı, siyasi karar meselesidir” dedi.

Politis; “‘Bagajlarını’ Hazırlıyorlar…. Berlin’deki Üçlü Görüşmeye Dair Beklenti Çıtasını Yükseltiyorlar” başlıklı haberinde, Berlin’deki Adlon Kempinski Otel’de gerçekleşecek üçlü görüşme yaklaştıkça “her şey mümkün görüntüsü verme ve iki tarafın temaslara iyimserlikle yaklaştığı” mesajı verme çabasının arttığına işaret etti.

Gazeteye göre Rum tarafı, Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyaretinden beri, üçlü görüşme ışığı altında iyimserlik notası vermeye çalışıyor ve hem resmen hem de bilgi formatında, referans şartlarında anlaşmaya zemin olduğu görüşünü ortaya koyuyor.

Anastasiadis’in üçlü görüşmeye, BM Genel Sekreteri ile bundan sonraki olası adımları incelemek için çok iyi fırsat gözüyle baktığını ve devamında özlü ilerleme olabileceği görüşünde olduğunu yazan gazete edindiği bilgileri şöyle aktardı:

“Kıbrıs Rum tarafı, kısmen BM de, referans şartları metninde veya açıklamada, sonraki adım açısından, özellikle de siyasi eşitlik noktasında kaygı veya kuşku yaratabilecek detaylardan kaçınılması düşüncesiyle hareket edecek.

Bugüne kadarki temaslardan da görüldüğü kadarıyla, iki taraf arasında altın kesit bulunacağı (asgari müşterekte buluşulacağı) umut ediliyor. Kıbrıs Rum tarafı, hemen önümüzdeki dönemde garantör güçler ile gayrı resmi görüşme de olabileceğine inanıyor. 4 Haziran 2017’deki görüşmelerinde üçlü, Crans - Montana konferansı yolunun açılmasını kararlaştırdı. Berlin’deki üçlü görüşmeden talep de benzerdir.”

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin, önceki gün, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonu raporunun görüşülmesinde, Genel Sekreter’in çabalarına destek belirttiğini, Jonathan Alain tarafından yapılan şu açıklamayla aktardı:

“Güvenlik Konseyi üyeleri, liderleri önceki yakınlaşmalara dayanmaya ve uzlaşı ruhuyla bu görüşmeyi, iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği gibi siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı bir çözüm için siyasi irade ve taahhütlerini yinelemeye cesaretlendiriyor. Bütün tarafları, önümüzdeki dönemi verimli kullanmaya cesaretlendiriyor.”

Habere göre, BM’deki diplomatik kaynaklar, Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendiren kişi olan siyasi konulardan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun, referans şartlarında mutabakata varılmasında zorluklar olduğu ve Lute’un önceliğini de bu meselede anlaşma sağlanmasının oluşturduğu imasında bulunduğunu söyledi.

Gazete, üçlü görüşmeye Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın veya Kıbrıs’taki BM grubundan kimsenin katılmayacağını, Berlin’de BM’den Antonio Guterres, Jane Holl Lute ve belki bazı çok yakın çalışma arkadaşları olmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros; “Sonraki Adım Havada… Pazartesi Akşamki Yemekte Her Şey Açık Ancak Guterres, Anastasiadis ve Akıncı’nın Kartları Kapalı… Güvenlik Konseyi’nden Müdahale ve Uzlaşı Ruhu Çağrısı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde; Berlin’de, müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek adımın aranacağını, Genel Sekreter’in çabayı canlı tutmak için Berlin’den bazı sonuçlar çıkarmak istediğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının “konuyu düşük tuttuğunu, görüşme hakkında fazla şey söylemekten kaçındığını ve Pazartesi gecesi (prosedürün) devamı konusunda açıklamalar olacağı beklentisi ile konu hakkında konuşmayı, akşam yemeği sonrasına bıraktığını” yazdı.

ÖNCE ÖZEL GÖRÜŞME, SONRA –MÜZAKERECİLERİN DE KATILABİLECEĞİ- AKŞAM YEMEĞİ…

Guterres’in, iki lider ile özel görüşme de yapmak istediğini, bunun da 25 Kasım gecesinin iki bölüme ayrılacağı anlamına geldiğini belirten gazete, Rum Başkanlık çevrelerinden kaynaklara dayanarak şunları aktardı:

“İlk bölümde Genel Sekreter’in iki lider ile görüşmesi (baş başa) yer alacak, hemen ardından (ikinci bölümde) ise iki tarafın müzakerecisinin de katılması muhtemel akşam yemeğine geçilecek. Ancak aynı kaynaklara göre bu netleştirilmedi ve nihayetinde gerek görüşmenin gerek akşam yemeğinin sadece üçlü arasında gerçekleşmesi ihtimali göz ardı edilmiyor.”

BERLİN ÖNCESİ ELCİL VE HACİDİMİTRİU’DAN, SPEHAR’IN DA KATILACAĞI PANEL

Haravgi ise, eski Rum müzakerecilerden Alekos Markidis ve Türk akademisyen Ahmet Sözen’in Berlin üçlü görüşmesi öncesinde cumartesi günü (bugün), Şener Elcil ve Takis Hacidimitriu’nun organize ettiği panelde baş konuşmacı olacağını yazdı.

Habere göre, baş konuşmacıların; müzakerelerin mevcut aşaması ve başarı perspektifleri hakkında konuşma yapacağı panelde aynı zamanda sivil toplum örgütleri ve örgüt yapılarının rolü üzerinde de durulacak. Saat 09.45’te başlayacağı açıklanan panelde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Şener Elcil ve Takis Hacidimitriu birer selamlama konuşması yapacak.

Panelde Hristos Efthimiu tarafından İki Toplumlu Vatandaşlar Meclisi önerisi sunulacak. Katılımcıların konuşmalarını, İki Toplumlu Vatandaşlar Meclisi kurulması için sonraki adımlara dair sonuç ve karar yer alacak. Etkinliğin Türkçe, Rumca ve İngilizce eşzamanlı çeviri ile gerçekleştirileceği de belirtildi.