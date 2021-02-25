Anastasiadis, Beşli Konferans Tarihinin Açıklanmasını Memnuniyetle Karşıladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi beşli konferansın tarih ve yerini resmen duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün yaptığı yazılı açıklamayla, BM Genel Sekreteri’nin, gayrı resmi beşli konferansın 27-29 Nisan tarihleri arasınca Cenevre’de yapılacağını açıklamasını “selamladığını” yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, gayrı resmi toplantıya, Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabilmesi amacıyla çözüm müzakerelerinin başlaması için gereli koşulların oluşturulması adına tam bir siyasi irade ve güçlü bir kararlıkla katılacağını ifade etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi karar ve kriterleri, AB normları çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fonksiyonel ve kalıcı, iki toplumlu, iki kesimli federasyona dönüşmesini sağlaması ve 25 Kasım tarihinde Berlin’de gerçekleştirilen ortak görüşmede belirlenen, akabinde de BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında yer alan parametreler içerisinde olması gerektiğini öne sürdü.