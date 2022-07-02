Anastasiadis: BM Genel Sekreteri Kıbrıs sorunuyla ilgili çabayı üstleneceği için, özel görevli atanmasına gerek yok.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yetkililer aracılığıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlaması için gerekli koşulların yaratılması çabasını üstleneceği ve bu sebepten dolayı özel görevli atanmasına gerek olmadığı belirtildi.

Anastasiadis dün gece yaptığı açıklamada söz konusu kararı duyurdu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Yenca ile yaptığı görüşmenin en önemli noktası olduğunu belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Türklere yön veren Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde çözüm bulunmasına yönelik gidişatın herkesin yararına olduğunu anlamaları dileğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler yetkilisine teslim ettiği önerileri hakkında bilgisi olmadığını ve bu önerilere verilecek cevabın, önerilerin içeriğine göre değişeceğini dile getirdi.