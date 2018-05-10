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Anastasiadis: "BM'nin adaya özel danışman atanması durumunda her iki tarafın niyetleri belli olacak"

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Anastasiadis: "BM'nin adaya özel danışman atanması durumunda her iki tarafın niyetleri belli olacak"
Anastasiadis: "BM'nin adaya özel danışman atanması durumunda her iki tarafın niyetleri belli olacak"

Sırbistan’da temaslarda bulunmakta olan Rum lider Nikos Anastasiadis Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile görüştü.

Görüşmeden sonra yapılan basın toplantısında konuşan Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kıbrıs sorunundaki tüm ilgili taraflarla temaslarda bulunmak amacıyla özel danışman gönderme niyetinin her iki tarafın niyetlerinin belirlenmesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak olumlu sonuçlar sağlanması için bir fırsat olacağını vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ise, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasını diledi ve ülkesinin Kıbrıs sorununda uzun yıllardır ilkeler temelinde bir politika izlediklerini söyledi.

Anastasiadis, Crans Montana’daki müzakerelerin durduğu noktadan devam etmesi konusunda hazır olduğunu da ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ta tüm ilgili taraflarla temaslarda bulunmak amacıyla özel temsilci gönderme niyeti hakkında konuşan Anastasiadis, “her iki tarafın niyetlerinin belirlenmesi için ve müzakerelerin hemen başlaması amacıyla olumlu sonuçlar açısında iyi bir fırsattır” dedi.
 
Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde kapsamlı bir çözüm bulunması hedefine işaret eden Rum lider, her iki toplum arasında güvensizlik yaratan ve adanın yeninden birleşmesi niyetini olumsuz bir şekilde etkileyecek eylemlerin meydana gelmemesinin önemine işaret etti.

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