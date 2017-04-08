Anastasiadis: Bölündük ey halkım!

Rum Lider Anastasiadis, dünkü enosisi referandumunun okullarda kutlama kararının iptal edildiği meclis oturumundan sonra ilk kez konuştu.

Rum Lider Anastasiadis, dünkü enosisi referandumunun okullarda kutlama kararının iptal edildiği meclis oturumundan sonra ilk kez konuştu.

Rum lider, Cuma günü mecliste yaşananlarla ilgili olarak, büyük üzüntüsünü ifade ederek, '2017 yılında, bir Avrupa ülkesinde, gerek siyasi güçleri gerekse halkı, vatanseverler ya da ülkeyi satanlar olarak ayırmak anlaşılmazdır” dedi.

Anastasiadis, Rum halkının içinden geçilen kritik günlerde birlik olmanın önemini anlaması ve bunu başarması gerektiğini söyledi.