Anastasiadis Brüksel’de Merkel ve Tusk ile görüştü

Kıbrıslı Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetler” konusunda görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Brüksel’deki Olağanüstü Avrupa Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e giden Anastasiadis’in, toplantı çerçevesinde Merkel ve Tusk’la bir araya gelerek, sözde “MEB” içerisindeki “yasadışı faaliyetler” konusunun, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve toplantısında gündeme getirilmesi için teminat aldığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin o güne kadar, İngiltere’nin tutumu ve bazı AB ülkeleri üzerindeki nüfuzu nedeniyle çok da kolay olmayan, Ankara’ya bedel ödetme meselesi konusunda AB’deki ortaklarını ikna edebilmek için mücadele etmesi gerekeceğini kaydetti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in Merkel’le görüşmesinde, Merkel’in “Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerine net şekilde karşı çıktığını” söylediğini ve Rum Yönetimi’ne destek belirttiğini ifade etti.