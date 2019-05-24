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Anastasiadis bu sabah Spehar ile görüşecek

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Anastasiadis bu sabah Spehar ile görüşecek

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs’taki BM Basın Sözcüsü BM Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın, Rum Haber Ajansı’na konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre, BM Basın Sözcüsü Siddique, liderlerle görüşme talep eden ve 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşen Spehar’ın Rum liderle de bu çerçevede bir araya geleceğini belirtti.

Siddique, Spehar’ın, mevcut durum ve geçtiğimiz Nisan ayında yayımlanan iyi niyet misyonuna ilişkin BM Genel Sekreteri’nin raporu ve Genel Sekreter’in UNFICYP ile ilgili bir sonraki raporu konusunda görüşlerini duymak için Anastasiadis ile bir araya geleceğini söyledi.   

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