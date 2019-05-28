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Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor

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Rum Lider Nikos Anastasiadis, olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla bugün
Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor

Alithia gazetesi, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB kurumları konularının ele alınacağı ve AB’nin çeşitli kurumlarının üst düzey yetkililerinin seçilmesinin görüşüleceği, olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Habere göre 29 Mayıs’ta Ada’ya geri dönecek olan Anastasiadis’e, Brüksel’de Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu eşlik edecek.

“AP SEÇİMLERİ SONRASINDA ANASTASİADİS’İN MÜCADELE YOLU”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında, önünde bulunan ve derhal ele alması gereken “açık cephelerin” bulunduğunu, bunların da Anastasiadis’e baş ağrısı yarattığını yazdı.

Anastasiadis’in 48 saat Brüksel’de olacağını yazan gazete, Anastasiadis’in, Brüksel’de katılacağı Avrupa Konseyi toplantısında AP seçim sonuçlarının ele alınacağını ayrıca Avrupa Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı gibi kurumların gelecek Kasım ayında başına geçecek kişilerin seçilmesine ilişkin sürecin belirleneceğini anımsattı.

Gazete ayrıca Rum Başkanlık kaynaklarına dayanarak, Anastasiadis’in, kısa sürecek Brüksel ziyaretini, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun yerine kimi atayacağına karar vermek için de değerlendireceğini belirtti.

Bu konudaki zaman çerçevesinin daraldığını belirten  gazete, Nikolau’nun görevinin gelecek Perşembe günü sona ereceğini de anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in kimin atanacağı konusunda yakın çalışma arkadaşları ile birlikte isimler üzerinde durduğunu ancak bunlar üzerinde karar kılmadığını yazdı.

Habere göre Adalet Bakanlığı için Anastasiadis’in listesinde avukat Kiriakos Kusios isimi yer alırken DİSİ cephesinde ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olamayan Nikos Tornaridis’in ismi ön plana çıkıyor.

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