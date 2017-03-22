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Anastasiadis bugün Guterres’le görüşüyor

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Anastasiadis bugün Guterres’le görüşüyor
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York temasları çerçevesinde bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya gelecek.

Simerini gazetesi, Anastasiadis’in Guterres ile görüşmesinde, müzakereler masasındaki sorunlar ve Güney Kıbrıs’ın diyaloğa yeniden başlamadaki kararlılığı konusunda bilgi vermesinin beklendiğini aktardı.

Gazete Anastasiadis’in dün New York borsasına giderek, buradaki ünlü gongu çalmak suretiyle borsanın çalışmalarının kapanışını ilan ettiğini de yazdı.

Haberde ayrıca Anastasiadis’in Pazartesi günü “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu” liderliğinin verdiği yemeğe katıldığı ve burada Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdiği aktarıldı.

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