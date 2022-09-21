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Anastasiadis bugün New York’ta Lavrov’la görüşecek

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Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşlar başlayacağı konusunda “Milliyet” gazetesinde yer alan haberin ardından yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Anastasiadis bugün New York’ta Lavrov’la görüşecek

Alithia gazetesi “ Türkiye Rusya’dan Adanın kuzeyine Uçuşlar Yapılacağını İlan Etti- Putin’in Kıbrıs Sorunu Mesajı ve Doğrudan Uçuşla İlgili Haberler” başlıklı haberinde, söz konu haberle ilgili olarak Lefkoşa Rum kesiminde büyük bir endişe varken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Kipros Yorgallis’in önünde, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çözümüyle ilgili tezde istikrarlı olduklarını söylediğini iletti.


Gazete, Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) muhabiri Thanasis Avgerinos’a dayanarak, Putin’in, Rusya Federasyonu’nun, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bütünlüklü, adil ve sürdürülebilir çözümünden yana tavır takındığını vurguladığını iletti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Yorgallis ve diğer yabancı büyükelçilerin güven mektuplarının sunulması töreninde konuşan Putin, Rum Yönetimiyle olan ilişkilerinin daima kültürel ve manevi ortaklıkları ile iki halkın dostluk gelenekleri göz önüne alınarak inşa edildiğini dile getirdi.

Gazete konunun tamamının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yapacağı görüşme esnasında açıklığa kavuşmasının beklendiğine de işaret etti.

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