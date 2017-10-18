Anastasiadis Büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün düzenlenen törenle bazı ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Politis gazetesine göre Anastasiadis, İtalyan Büyükelçi Andrea Cavallari, İrlandalı Büyükelçi Deirdre Ni Fhalluin ve Filistinli Büyükelçi Jubran Taweel’in güven mektuplarını kabul etti.

Anastasiadis ayrıca, görev yerleri Atina olup Güney Kıbrıs’a akredite edilen Slovak Büyükelçi Jan Skoda, Arnavutluklu Büyükelçi Adriana Hobdari, Meksikalı Büyükelçi Daniel-Hernandez-Joseph’in; görev yerleri Roma olup Güney Kıbrıs’a akredite edilen Taylandlı Büyükelçi Tana Weskosith ve Fildişi Sahili kökenli Büyükelçi Janine Tagliante-Saracino’nun da güven mektuplarını aldı.