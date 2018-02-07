ANASTASİADİS ÇAĞRIYA HAZIRLANIYOR!!!

7 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Kıbrıs Rum toplumunda gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan NikosAnastasiadis, geçtiğimiz günlerde yabancı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya görüşme talebinde bulunacağını açıkladı. Görüşme talebiyle ilgili istencini “Türk tarafının niyetinin ne olduğunu görmek için” şeklinde ifade eden Anastasiadis’in, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Akıncı ile temasa geçmesi bekleniyor.

Güney’deki Başkanlık seçimleri öncesinde Guterres belgesinin temel taşlarından olan haritanın geri çekilmesi ve yapılan sert açıklamalarla daha da gerilen ikili ilişkiler sonrasında Mustafa Akıncı’nın Anastasiadis’in görüşme çağrısına nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Bilindiği gibi Türk tarafı, yeni bir müzakere sürecine başlamak için BM ve Rum tarafının bazı şartları kabul etmesinde ısrarcı bir tutum sergileyecek gibi görünüyor. Diplomatik kaynaklar, BM’nin müzakerelerin başlaması halinde Haziran ayında sonlanacak bir “müzakere takvimi” üzerinde çalışıldığı iddiası konusunda sessizliklerini korurken, Anastasiadis’in müzakere için koşul ortaya koyan Türk tarafının taleplerine nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.