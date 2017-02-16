Anastasiadis Canlı Yayında; yaşananlara çok üzüldüm

Deniz Birinci'nin çevirisi ile canlı yayın notları;

"Gerçekten büyük hayal kırıklığı içindeyim bugün yaşadıklarımızdan dolayı... Kıbrıs Türk tarafı hiç sebepsiz kacmıştır toplantıdan...

"Akıncı kamuoyuna söylediklerinin aynisini bize de tekrarlamıştır Enosis oylaması konusunda. Kendisine ben de Kıbrıs Türk toplumunun endişelerini anladığımı izah ettim..."

"Kendisine dedim ki hedeflediğimiz çözüm ne Enosistir ne Taksim. BM Güvenlik Konseyi ve bizim Ulusal Konsey kararlarımız bağlamında bir çözümdür..."

"Kıbrıs Türk toplumunca yanlış anlaşılmış bazı hususlara dikkat çektim, vardığımız ilerlemenin önemine vurgu yaptım, diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizdim. Özlü görüşmelerin anlaşıldığı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledim. Ne Türkiye'nin dayattığı ne de tüm Kıbrıs halkının çıkarlarına uymayacak bir çözüme karşı olduğumuzu söyledim..."

"Bir kez daha belirtmek isterim durumun Türkiye ve Kıbrıs Türk liderlerince kendi çıkarları uğruna saptırılmasından duyduğum rahatsızlığı ve Kıbrıs Türk liderini derhal diyaloğun devamı ve iki toplumun ortak çıkarları için ciddiyetle davranmaya davet ederim."

"Basından duydum ki Akıncı hakkımda masadan kaçtığımı söylüyormuş. Oysa gerçek bizzat kendisinin hiç sebepsiz ve izahattan masadan kaçmış olmasıdır."

"Eide bize KT tarafının haklı olabileceğini izah etmeye kalktı. Kendisine böyle bir görev tanımı ve hakkı olmadığını söyledim."

"İnaniyorum ve bekliyorum ki Eide neyin nasıl olduğunu açıklayacaktır."

Aynı şekilde inanıyorum ve bekliyorum ki gerçekleri patronu Guterres'e de aktaracaktır. Her ne sebepten olursa olsun, ister Türkiye ister Kıbrıs Türk tarafı yüzünden, müzakerelerin kopmasına izin verilmeyeceğine inanıyorum. Biz buna tamamen karşıyız."

"2 yılı aşkın müzakerelerden sonra onca zorluk ve badireyi atlattıktan sonra Kıbrıs Türk tarafının bu tutumu yüzünden herşeyin sona ermesi kabul edilemez."

Yıllardır 1 Nisan EKOA günü de kutlanıyor. O gerçek ortadayken buna bu kadar tepki gösterilmesi ve bunun müzakerelerin kopma sebebi olarak kullanılmasi anlaşılır şey değildir."