 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.179
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6665
  • Euro 3,9009
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Anastasiadis Canlı Yayında; yaşananlara çok üzüldüm

»
Anastasiadis Canlı Yayında; yaşananlara çok üzüldüm
Anastasiadis Canlı Yayında; yaşananlara çok üzüldüm

Deniz Birinci'nin çevirisi ile canlı yayın notları;

"Gerçekten büyük hayal kırıklığı içindeyim bugün yaşadıklarımızdan dolayı... Kıbrıs Türk tarafı hiç sebepsiz kacmıştır toplantıdan...

"Akıncı kamuoyuna söylediklerinin aynisini bize de tekrarlamıştır Enosis oylaması konusunda. Kendisine ben de Kıbrıs Türk toplumunun endişelerini anladığımı izah ettim..."

"Kendisine dedim ki hedeflediğimiz çözüm ne Enosistir ne Taksim. BM Güvenlik Konseyi ve bizim Ulusal Konsey kararlarımız bağlamında bir çözümdür..."

"Kıbrıs Türk toplumunca yanlış anlaşılmış bazı hususlara dikkat çektim, vardığımız ilerlemenin önemine vurgu yaptım, diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizdim. Özlü görüşmelerin anlaşıldığı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledim. Ne Türkiye'nin dayattığı ne de tüm Kıbrıs halkının çıkarlarına uymayacak bir çözüme karşı olduğumuzu söyledim..."

"Bir kez daha belirtmek isterim durumun Türkiye ve Kıbrıs Türk liderlerince kendi çıkarları uğruna saptırılmasından duyduğum rahatsızlığı ve Kıbrıs Türk liderini derhal diyaloğun devamı ve iki toplumun ortak çıkarları için ciddiyetle davranmaya davet ederim."

"Basından duydum ki Akıncı hakkımda masadan kaçtığımı söylüyormuş. Oysa gerçek bizzat kendisinin hiç sebepsiz ve izahattan masadan kaçmış olmasıdır."

"Eide bize KT tarafının haklı olabileceğini izah etmeye kalktı. Kendisine böyle bir görev tanımı ve hakkı olmadığını söyledim."

"İnaniyorum ve bekliyorum ki Eide neyin nasıl olduğunu açıklayacaktır."

Aynı şekilde inanıyorum ve bekliyorum ki gerçekleri patronu Guterres'e de aktaracaktır. Her ne sebepten olursa olsun, ister Türkiye ister Kıbrıs Türk tarafı yüzünden, müzakerelerin kopmasına izin verilmeyeceğine inanıyorum. Biz buna tamamen karşıyız."

"2 yılı aşkın müzakerelerden sonra onca zorluk ve badireyi atlattıktan sonra Kıbrıs Türk  tarafının bu tutumu yüzünden herşeyin sona ermesi kabul edilemez."

Yıllardır 1 Nisan EKOA günü de kutlanıyor. O gerçek ortadayken buna bu kadar tepki gösterilmesi ve bunun müzakerelerin kopma sebebi olarak kullanılmasi anlaşılır şey değildir."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Liderlerin toplumun desteğine ihtiyacı var"15 Şubat 2017 Çarşamba 14:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile bir araya geldi15 Şubat 2017 Çarşamba 13:47
  • Arıklı Rum Meclisi’nin kararının zamanlamasının mükemmel olduğunu söyledi15 Şubat 2017 Çarşamba 13:46
  • “Bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecektir”15 Şubat 2017 Çarşamba 12:47
  • Gözler liderler görüşmesinde14 Şubat 2017 Salı 18:16
  • YDP, Cumhurbaşkanlığı’nın tutumundan memnun14 Şubat 2017 Salı 14:53
  • Çözüm sürecine ENOSİS darbesi!14 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile telefonda görüştü14 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Akıncı: "İki evete ihtiyacımız var"12 Şubat 2017 Pazar 18:14
  • Özyiğit'ten Anastasiadis'e çağrı; "Kararı yürürlüğe sokma!"12 Şubat 2017 Pazar 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti