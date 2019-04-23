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Anastasiadis Çin’e gitti

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İpek Yolu ile ilgili foruma katılmak üzere Çin’e gittiği bildirildi.
Anastasiadis Çin’e gitti

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Çin temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve iki karşılıklı anlayış memorandumuna imza koyacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’e Çin ziyaretinde Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in eşlik edeceğini kaydetti.

Haberde, Prodromu’nun Anastasiadis’in Çin ziyaretiyle ilgili açıklama yaparak, ziyaretin, iki ülke arasındaki turizm, eğitim, kültür ve yatırım gibi alanlardaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini ifade ettiği belirtildi.

Gazete, Anastasiadis’in Şi’yi Kıbrıs sorununa dair bilgilendireceğini de yazdı.

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