Anastasiadis, cinsel eğitim yasasını onayladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, okullarda cinsel eğitim verilmesiyle ilgili yasayı onayladı.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Başsavcılık’tan gelen olumsuz görüşe rağmen, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Avrupa Konseyi’nin Çocukların Cinsel İstismardan Korunması Sözleşmesi’nin gerektirdiklerini göz önünde bulundurarak yasayı imzaladığını yazdı.
Gazete, ilgili yasanın, ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim alan çocuklara, devletin cinsel istismarın tehlikeleri konusunda eğitim vermesini zorunlu kıldığını belirtti.
Haberde, Anastasiadis’in ipotekli malların satışının ertelenmesiyle ilgili yasayı da onayladığı kaydedildi.
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