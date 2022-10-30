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Anastasiadis COP-27 zirvesine katılacak

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gelecek hafta Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenecek olan COP-27 iklim zirvesinde katılacağı belirtildi.
Anastasiadis COP-27 zirvesine katılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gelecek hafta Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenecek olan COP-27 iklim zirvesinde katılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan COP-27 zirvesinde, Güney Kıbrıs’ın iklim değişikliğine ilişkin inisiyatifini sunacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, COP-27 zirvesi için 6 Kasım’da adadan ayrılacak.

Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif, Anastasiadis’in haftalık programını açıklarken Güney Kıbrıs’ın, iklim krizinin olumsuz etkilerinin etkili bir şekilde göğüslenmesi amacıyla Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle bölgesel iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmek için son yıllarda inisiyatifler üstlendiğini belirtti.

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