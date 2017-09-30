Anastasiadis: "Çözüm fırsatı kaçırılmadı..."

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinde, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi çözüm fırsatının kaçırılmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Sigma” televizyonuna açıklamada bulunduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü söylediğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorununun çözümü için çalıştığını ve halen çalışmakta olduğunu iddia eden Anastasiadis, Crans Montana zirvesinde çözüm fırsatının kaçırıldığına ilişkin iddiaların ise gerçeği yansıtmadıklarını belirtti.

Anastasiadis, “Kimse, Kıbrıs sorununda bir fırsattan bahsedemez. Çavuşoğlu askerlerin ve garantilerin kalmasında ısrar ederken, fırsattan nasıl bahsedebilirler?” şeklinde konuştu.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sözüne değer verilen insanlardan biriyim. Türkiye’nin Kıbrıs’ı manda devleti yapma çabasından bahsederken, bunda ciddiydim. Çözümden yanaydım ve hala öyleyim ve bunun için çalıştım ve çalışıyorum. Bana, olumlu oy kullanma haklarının olmasını istediklerini söylediklerinde, Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının tam kontrolünü elinde bulundurmadığından emin olmam lazım. Eğer kontrol Türkiye’deyse, bu olamaz. İşlemez”.

Anastasiadis, Crans Montana’daki görüşmelerdeki çerçevenin kazanım olarak varsayılması gerektiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazılı olarak ilettiklerini belirtti.