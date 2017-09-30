 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Anastasiadis: "Çözüm fırsatı kaçırılmadı..."

»
Anastasiadis: "Çözüm fırsatı kaçırılmadı..."
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinde, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi çözüm fırsatının kaçırılmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Sigma” televizyonuna açıklamada bulunduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü söylediğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorununun çözümü için çalıştığını ve halen çalışmakta olduğunu iddia eden Anastasiadis, Crans Montana zirvesinde çözüm fırsatının kaçırıldığına ilişkin iddiaların ise gerçeği yansıtmadıklarını belirtti.
Anastasiadis, “Kimse, Kıbrıs sorununda bir fırsattan bahsedemez. Çavuşoğlu askerlerin ve garantilerin kalmasında ısrar ederken, fırsattan nasıl bahsedebilirler?” şeklinde konuştu.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben sözüne değer verilen insanlardan biriyim. Türkiye’nin Kıbrıs’ı manda devleti yapma çabasından bahsederken, bunda ciddiydim. Çözümden yanaydım ve hala öyleyim ve bunun için çalıştım ve çalışıyorum. Bana, olumlu oy kullanma haklarının olmasını istediklerini söylediklerinde, Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının tam kontrolünü elinde bulundurmadığından emin olmam lazım. Eğer kontrol Türkiye’deyse, bu olamaz. İşlemez”.

Anastasiadis, Crans Montana’daki görüşmelerdeki çerçevenin kazanım olarak varsayılması gerektiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazılı olarak ilettiklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu, New York’taki temaslarını tamamlayarak, bugün, Washington’a geçiyor25 Eylül 2017 Pazartesi 10:05
  • Erhurman "donan müzakerelere ve ısıtılan saçmalıklara" tepki gösterdi25 Eylül 2017 Pazartesi 09:49
  • Akıncı:Kıbrıs’ta mevcut durumun daha kötüye gidişini istemiyoruz25 Eylül 2017 Pazartesi 09:32
  • Kıbrıslı Ermeniler Anılarını Anlatıyor “Göresim geldi”24 Eylül 2017 Pazar 18:01
  • Kapalı Maraş yine gündemde24 Eylül 2017 Pazar 11:58
  • Akıncı: “Bir yerde bir sorun varsa arayışlar da devam edecektir24 Eylül 2017 Pazar 11:52
  • Anastasiadis BM Genel Kurulu’na çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bildirdi21 Eylül 2017 Perşembe 23:39
  • Akıncı Salı günü New York yolcusu16 Eylül 2017 Cumartesi 18:50
  • Ertuğruloğlu, Kıbrıs konferansı bittiği yerden devam edemez16 Eylül 2017 Cumartesi 09:55
  • Akıncı: “Güneydeki seçimlerin ardından yeniden değerlendirme yapılmalı”14 Eylül 2017 Perşembe 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti