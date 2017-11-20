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Anastasiadis: “Çözüm için çaba göstermekten vazgeçmeyeceğim”

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Anastasiadis: “Çözüm için çaba göstermekten vazgeçmeyeceğim”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa, Kıbrıslı Rumların da kabul edebilecekleri bir çözüm bulunması yönündeki çabalarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün düzenlenen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “uzlaşıya gidecek yolun hangisi olduğunu ve halkının ne istediğini bildiğini” söylediğini yazdılar.

Gazetelere göre, Anastasiadis konuşmasında, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesinde yapıcı öneriler sunmasına karşın Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul etmediğini, müdahale hakkının ve askeri varlığın korunmasına ısrar ettiğini iddia ederek, barışçıl diyalog yoluyla çözüm bulunması yönündeki çabalarından vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

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