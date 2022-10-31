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Anastasiadis: Çözüm için değerlendirmedik tek fırsat bırakmadık

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Anastasiadis: Çözüm için değerlendirmedik tek fırsat bırakmadık
Anastasiadis: Çözüm için değerlendirmedik tek fırsat bırakmadık

Şubat 2023’te yapılacak seçim ile Rum Yönetimi Başkanlığından ayrılmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis, Rum tarafı olarak, “Kıbrıs sorununun çözümü için değerlendirilmedik tek fırsat bırakmadığını” savundu; “sağlıklı bir diyalog için” öneri sunmaya devam edeceğini söyledi.

Alithia, Insider dergisine verdiği söyleşinin geniş bir özetini alıntıladığı Anastasiadis’in, “Teslim aldığımdan daha iyi bir Kıbrıs devrediyorum” sözünü öne çıkardı.

Gazeteye göre Kıbrıs sorununun “açık kalan yara” olduğunu söyleyen Anastasiadis, Maraş’ı da “Kıbrıs sorununun çözümünün ayrılmaz parçası” olarak niteledi.

Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki durağanlığın tamamen Türkiye’nin tavrından mı yoksa Rum tarafının hatalarından mı kaynaklandığı sorusuna “Rum tarafı olarak değerlendirilmedik tek fırsat bırakmadıklarını, güvenlik başta olmak üzere Kıbrıs sorununun bütün büyük meselelerinin ilk kez ortaya konulduğu Crans Montana sürecini gündeme getirenin ise kendi hükümetinin kararlılığı olduğunu” iddiasıyla karşılık verdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Ersin Tatar’ın seçilmesinden sonra “olumsuz gelişmeler yaşandığını” öne süren Anastasiadis, “Kıbrıs Türk tarafı iki egemen devleti gündeme getirecek egemen eşitliği çözüm zemini olarak ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Nikos Anastasiadis, Maraş’ın “kaybedilmesi” halinde Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı olup olamayacağı sorusuna “Kapalı kentin statüsünü değiştirmek için Türkiye tarafından dayatılmak istenen her yeni emrivakiyi engelleme çabasından vazgeçmeyeceğiz. Maraş, Kıbrıs sorununun çözümünün ayrılmaz parçasıdır” cevabını verdi.

Anastasiadis, dış politikaya değinirken ABD ile daha güçlü ilişkiler geliştirdiklerine ve Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığına işaret etti ve Güney Kıbrıs’ın, güvenlik ve savunma kurumları da dahil AB’ye katılımının yükselmiş olduğunu anlattı.

Anastasiadis, EuroAsia Interconnector’un Güney Kıbrıs için önemine değinirken “büyük jeopolitik, stratejik ve ulusal önemi bir proje. Kıbrıs, Yunan ve İsrail elektrik enerjisi şebekelerini, toplamda 1200 kilometrenin üzerindeki uzunluğuyla dünyanın en uzun deniz altı kablo ağı ile bağlayacak, 2 bin megawatt gücünde bir proje” dedi.

Rum lider, Bakanlar Kurulu’nun, Kurtarma Planı üzerinden 100 milyon Euro’luk finansman onayladığı EuroAsia Interconnector’un 2028’in ilk yarısında devreye sokulması ile Güney Kıbrıs’ın yeni bir enerji çağına gireceği görüşünü belirtti.

Haravgi söyleşinin, Anastasiadis'in 10 yıllık başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla ilgili iç meseleler üzerinde durduğu bölümüne ağırlık vererek “ Başkan: Yolsuzlukla İlgili (söylenenler ve yazılanlar) Yalan ve Söylenti… Teslim Aldığından Daha İyi Durumda Bir Kıbrıs Teslim Ettiğini İddia Ediyor” başlığıyla aktardı.

 

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