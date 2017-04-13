Anastasiadis: "Çözüm önerirken müzakerelerin ertelenmesini istemezsin"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Kimse, müzakerelere katılıyor olmamızı, kararlılığımızı ve iyi niyetimizi yanlış yorumlamamalı. Birinci ve öncelikli kaygım, Kıbrıs Rum toplumunu koruyacak bir çözümdür” dedi.

Alithia’nın haberine göre Anastasiadis Paskalya yortusu dolayısıyla RMMO birliklerini ziyareti sırasında “Birinci ve öncelikli kaygım elbette, Kıbrıs’ın bütün sakinlerinin endişelerine cevap verecek ve müzakerelerde temsil ettiğim toplumu, yani Kıbrıslı Rumları koruyacak, geleceğini güvenceye alacak, varlığını tehlikeye sokmayacak bir çözümdür” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin Kıbrıs Türk toplumuna saygı duyduklarını söyleyen Anastaiadis “Aynı şekilde onların da bizim kaygı ve endişelerimize saygı duymalarını istiyoruz, bunu ister arabulucu olsun ister Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisi; herkes anlamalı” dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs halkının değil üçüncü tarafların çıkarına hizmet edecek çözümün bir manası olmayacağı mesajını da verdi ve “soruna uzlaşı ile çözüm bulma arzumuzun da sınırları var” dedi, “federasyona ve siyasi eşitliğe saygı iki toplumdan birinin, herkesin kaderini de belirleyecek aşırı imtiyazı olması gerektiği anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye’nin kendi vatandaşları için istediği 4 özgürlüğü kabul etmesinin istenmesi de mantıklı değildir” diyen Anastasiadis “Herhangi bir tarafın talepte bulunmasına vesile olacak açıklamalar” yapmak istemediğini söyledi.

“ÖTEKİ TARAF DA YENİDEN BİRLEŞMEYİ NE TEHDİTLE NE DE ŞANTAJLA BAŞARABİLECEĞİMİZİ ANLAMALI”

Anastasiadis, kulağına gelenlere şartlar ve ön şartlar koyarak cevap verdiğine işaret etti “Ancak kimse müzakerelerdeki varlığımızı, kararlılığımızı ve iyi niyetimizi yanlış yorumlamamalı. Öteki tarafın da, arzu edileni, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin federasyona dönüşmesiyle yeniden birleşmeyi ne tehditle ne de şantajla başarabileceğimizi da anlaması gerek” dedi.

Simerini haberi “Sondajlar, Tehditlere Rağmen Kararlaştırıldığı Gibi…

Başkan Anastasiadis, Haziran’dan Önce Nihai Çözüm İsteyen Akıncı’nın Şantajlarına Cevap Verirken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Haklarının Müzakere Konusu Olmadığını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN EGEMENLİK HAKLARI MÜZAKERE KONUSU DEĞİL”

Gazete Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları müzakere konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğiyle alakalı herhangi bir şeyin müzakere masasına konulmasını kabul etmedim, etmeyeceğim” dediğine işaret ederek bu sözünün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Salı günkü açıklamasına cevap olduğunu yazdı.

Habere göre “Akıncı’nın, BM’nin hakemliği veya arabuluculuğuyla ilgili söylediklerini reddeden” Anastasiadis “anlaşmazlıkların çözümü için uygun mekanizma bulunması için, hayati öneme sahip konularda, yardım ve görüş istenebilir” dedi.

“HAZİRAN’A KADAR ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hazirana kadar çözüm söylemini “gerçekçi bulup bulmadığı” sorulduğunda “böyle bir şeyin mümkün olmadığını” ima ederek “Sorun yaratmak veya gereksiz yere iki ay kaybettiren bir çatışma mantığına girmek istemiyorum. Hepimizin birçok konuda hassasiyeti var. Bunun ötesinde bir şey söylemek istemiyorum ama çözüm önerirken müzakerelerin ertelenmesini istemezsin, özellikle de sebep önemsizken” ifadesini kullandı.

RMMO askerlerine hitabında “Sorunların aşıldığı ve vatanın dirileceği günün gelmesini diliyorum. Çünkü diriliş her zaman cefadan sonra gelir” diyen Anastasiadis, RMMO askerlerinin mükemmel eğitiminden, göreve hazır olmasından ve komandoların cesaretinden gurur duyduğunu söyledi.

Anastasiadis “Daha çağdaş, daha iyi olmanız için, dilemekle birlikte, herhangi bir entrikayı dahi göğüslemeye hazır olmanız için ekonomik gücümüz çerçevesinde, insani olanakların elverdiği her şeyi yapacağız.”

Fileleftheros haberi “Egemenlik Hakları Müzakere Konusu Değildir” başlığı altında özetledi.