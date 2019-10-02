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Anastasiadis: "Çözüm yönündeki irademizi Guterres'e ilettik"

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Rum lider Anastasiadis, Rum tarafının siyasi iradesiyle kararlılığını, BM Genel Kurulu çerçevesinde görüştüğü Guterres’e ilettiğini kaydetti
Anastasiadis: "Çözüm yönündeki irademizi Guterres'e ilettik"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulması için referans şartlarında anlaşma sağlanması konusunda gösterdiği çabaya “tam destek” belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, 1 Ekim “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 59’uncu “bağımsızlık yıl dönümü” nedeniyle düzenlenen törende konuşan Anastasiadis, Rum tarafının siyasi iradesiyle kararlılığını, BM Genel Kurulu çerçevesinde görüştüğü Guterres’e ilettiğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, konuşmasında 1960 yılından bu yana sağladıkları en büyük başarının, AB’ye üye olmak olduğunu vurgulayarak, birleşik Avrupa’nın güvenilir ve yapıcı ortağı olduklarını savundu.

Anastasiadis, 45 yıldır sürmekte olan “yasadışı Türk işgalinin ve istilasının” yarattığı koşullar nedeniyle “vatanın” hala daha bölünmüş olduğu ve “vatandaşların en temel insan haklarından mahrum bırakıldığı” şu dönemde, ülkenin karşı karşıya olduğu yeni tehditlerle mücadele edebilmek için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Rum tarafı olarak, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve memlekette kalıcı barış ile istikrarın sağlanması için hazır olduklarına ve bu konuda net siyasi irade gösterdiklerine dair birçok örnekleri olduğunu belirten Anastasiadis, en büyük arzusunun Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün; “Doruk Anlaşmaları, BM kararları, uluslararası meşruiyet ilkeleri, AB Müktesebatı ve bugüne kadar varılan uzlaşılar temelinde, öncelikle ve her şeyin üzerinde, vatanı yeniden birleştirecek tam bağımsız ve egemen bir devlet yaratması gerektiğini” ifade etti.

Habere göre Anastasiadis, çözümün "ülkeyi Türk askerinden, müdahale haklarından ve üçüncü ülkelere bağımlılıktan kurtarması ve adadaki tüm yasal ikamecilerin; Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin uyum içerisinde bir arada yaşamasına olanak sağlaması" gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, “Kıbrıslı Türklerin garantiler ile garantörlere ve vatanın yabancı çıkarlara boyun eğmesine yol açacak bağımlılıklara ihtiyaç olmadığının farkına varmaları halinde, Kıbrıs sorunun çözümünün mümkün olacağına inandığını” savundu.

Konuşmasında kayıplar konusuna da değinen Anastasiadis, dikkatlerinin bu aralar kayıp yakınlarına çevrildiğini ve kayıpların akıbetinin belirlenmesi için yoğun çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

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