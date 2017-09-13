Anastasiadis: Crans-Montana'da bana sunulan Türkiye'nin talepleriydi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Crans Montana’da bana sunulan tabaktaki menü Türk talepleriydi, kabul etmediğim budur” dedi.

Alihtia “Başkan Anastasiadis EOKA’cıları Onurlandırdı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in “1955-59 EOKA Siyasi Hükümlüleri Derneği” tarafından Salı gecesi düzenlenen bir anma etkinliğine katıldığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis “Kısa süre önce İsviçre’de, özgür hissetmemize ve vatanımızın tamamında özgür dolaşmamıza olanak tanıyacak bir çözüm bulabilmek için insan olanakları çerçevesinde çaba harcadığımızı herkes biliyor” dedi, şunları ekledi:

“Bazıları, Crans Montana’da çözümün bana tabak içinde sunulduğunu söyledi. Kıbrıs Helenizmi’nin bilmesini isterim ki bana sunulan tabaktaki menü Türkiye’nin talepleriydi. Reddettiğim de budur.”

Rum halkının kendisini oturttuğu makamda olduğu sürece, “hayatta olanların ve kurtuluş mücadelesinin vardığı sonuçta hiçbir sorumluluğu olmayanların” adalete erdiğini görmek için insan olanakları çerçevesinde çalışacağının sözünü veren Anastasiadis, şunları da söyledi:

“Hayatta olanların ve 74’ten beri yaşadıklarımızın yönetilmesinden sorumlu olanların anısını taşımak, her birimizin, özellikle de kurtuluş mücadelesi kahramanlarının ve 1955-59 mücadelecilerinin omuzlarımıza yüklediklerinden herhangi bir tavize tahammülü olmayan ve taviz kabul etmeyen bir tarihi yönetme pozisyonunda olanlarımızın görevidir.”