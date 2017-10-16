Anastasiadis: “Crans Montana’da sert mücadele verdik”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün ana nedeninin, Türkiye’nin istekleri, politikaları ve zihniyetlerinden başka bir şey olmadığını” iddia etti.

Alithia gazetesinin “Bu Türkiye’yle Çözüm Hayal” başlıklı haberine göre, dün katıldığı bir anma etkinliğinde konuşma yaparak, İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelere atıfta bulunan Anastasiadis, “Crans Montana’da sert mücadeleler verdiklerini” söyledi. Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözülmesi için her şeyden önce garantiler ve müdahale hakları konusuyla işgal birliklerin ayrılması için bir zaman takvimi belirlenmesine dair tezlerinin BM Genel Sekreteri tarafından benimsendiği andan itibaren, bu umutla her zamanki gibi çabaladıklarını ve halkın kabul edebileceği böyle bir anlaşmaya varabilmelerinin mümkün olacağına inandıklarını” dile getirdi.

Gazeteye göre, Anastasiadis “Ne yazık ki tüm çabalara rağmen Türkiye’nin bir kez daha 43 yıldır muhafaza ettiği tutumu devam ettirdiğini ve başkan kim olursa olsun, Crans Montana’da hiçbir şey olamayacağını” öne sürdü.

Anastasiadis, “Uzlaşmaz Türk pozisyonunun devam etmesinin, aynı zamanda garantiler ile Türk askeri birliklerinin sonsuza dek kalmasına dair ısrarın, ne ulusal haysiyete, ne de Türk taleplerinin kabul edilmesi ve bir uzlaşma bulunması için, içerisinde hareket edebilecekleri sınırlara izin vermediği” iddiasında bulundu.

“Son yıllarda, hem emek, hem cesaret, hem de gözü peklik isteyen bir çabanın çökmesinin sebebinin tam da bu olduğunu” öne süren Rum lider, “Gerçek bir ilerleme gerçekleştirildiğini söyleyerek, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün esas nedeninin, Türkiye’nin istekleri, politikaları ve zihniyetlerinden başka bir şey olmadığına dair bir tespit noktasına ulaşıldığını” ileri sürdü.

Konuşmasında birlik çağrısında da bulunan Anastasiadis “Birlik olmuş bir şekilde başarabileceklerini ancak bölünerek başarısız olmaya mahkûm olduklarını” ifade etti.

Anastasiadis, iç cephede kendisini eleştirenlere de seslenerek, kendilerini hem büyükelçilikler, hem de üçüncü ülkelerin izlediğine işaret etti ve bu eleştirilerin, çabalarını güçlendirmek yerine, tam aksini gerçekleştiğinin anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Nikos Anastasiadis Kıbrıs Sorunuyla İlgili Eleştirileri Yanıtlamayı Sürdürüyor- Çözümsüzlüğün Ana Nedeni Türk İstekleri”; Politis’te “Haysiyet Meselesiydi… Anastasiadis: Crans Montana’da Sert Mücadeleler Verdik”; Haravgi’de ise “Anastasiadis Kendini Tekrarlıyor” başlıklarıyla yer buldu.

LİLLİKAS’TA ELEŞTİRİ

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konulu açıklamalarını yorumlayan Rum Başkanlık adaylarından, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise, Türk planlamalarını önleyenin, Anastasiadis değil Kocias olduğunu söyledi.

Gazeteye göre, Lillikas, “Tüm işgal birliklerinin ayrılmasında ve garantilerin kaldırılmasında ısrar ederek, Türk planlamalarını önleyenlerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Nikos Kocias’ın güçlü tutumu olduğunun bir kez daha kanıtlandığını” ifade etti.