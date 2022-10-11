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Anastasiadis denizcilik konferansında konuştu

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ta 35 ülkeden 900’den fazla katılımcıyla düzenlenen “Denizcilik Kıbrıs 2022” konferansının dünkü açılışında konuştu.
Anastasiadis denizcilik konferansında konuştu

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Denizcilik Kıbrıs 2022” konferansının açılışında yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ta denizcilik sektöründe yaşanan gelişmelere değindiğini ve Türkiye’nin ambargosundan da bahsettiğini yazdı.

Anastasiadis konuşmasında özetle, Güney Kıbrıs’ın çağdaş ve rekabetçi bir denizcilik merkezi olduğunu, yaklaşık 300 denizcilik şirketinin merkezinin Güney Kıbrıs olduğunu söyledi.

Son on yılda 95 olan kayıtlı şirket sayısının şu anda 285'e yükseldiğini ifade eden Anastasiadis, “Türkiye’nin 1987 yılında koyduğu yasa dışı kısıtlamalar olmasaydı dünya denizciliğinde çok daha iyi bir konumda olacaktık” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’nin söz konusu ambargolarının sadece Güney Kıbrıs’ı değil Avrupa Birliği'ni de olumsuz etkilediği iddiasında bulundu.

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