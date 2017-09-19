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“Anastasiadis Derinya’yı yine unuttu”

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“Anastasiadis Derinya’yı yine unuttu”
Sözde “Derinya Belediyesi”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığı “Mağusa Bölgesi” için 34 milyon 400 bin Euro’luk kalkınma projeleri kapsamındaki ödeneklerin dengesiz dağıtıldığından şikayet ederek hoşnutsuzluk belirtti.

Haravgi, “Başkan Derinya’yı Yine Unuttu… Belediyeden Ödeneklerin Dengesiz Paylaşımından  Çok Şikayetçi” başlıklı haberinde, “Derinya Belediyesi”nin, Anastasiadis’in proje ilanı için “Mağusa Bölgesi”ne yaptığı son ziyareti değerlendirirken, şikayetini “Derinya Belediyesi hükümete göre üvey evlattı, öyle olmaya devam ediyor” sözüyle özetlediğini yazdı.

Gazete “Derinya Belediyesi”nin Başkanı Andros Karayannis’in Anastaiadis’in yakın geçmişte yaptığı kalkınma projeleri açıklamasının ele alındığı olağanüstü “Belediye Meclisi” toplantısında yaptığı açıklamalara  yer verdi.

Habere göre Karayannis, “Mağusa Bölgesi”ndeki özellikle sahil belediyeleri için açıklanan ödeneklerin on milyonlarca Euro’ya  dayanırken “Derinya Belediyesi” için açıklanan ödeneğin sadece bir (1) milyon Euro olduğundan yakındı.

Anastasiadis’in,  belediye tarafından kendisine zamanında iletilen proje önerilerine gereken önemi vermediğinden şikayet eden “Belediye” önerdiği projeleri özetle şöyle sıraladı:

“Kanalizasyon, Kültür Salonu/Konferans Merkezi kurulması çalışmalarından  zarar gören yol ağının iyileştirilmesi (3 milyon Euro),  Halk Pazarı’nın iyileştirilmesi (600 bin Euro) ve  Bölgesel Olimpik  Yüzme Havuzu kurulması (5 milyon Euro)”

“Derinya Belediyesi” çalışmalarına 2018’de başlaması beklenen Derinya-Sotira  yoluyla ilgili ihalenin gecikmesinden dolayı da üzüntüsünü belirtti.

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