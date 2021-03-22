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Anastasiadis: Dikenli tel, Türkiye'nin stratejisine engeldir

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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Pazartesi günü tampon bölgenin bazı kısımlarına dikenli tel yerleştirilmesi konusunda tartışıp, bunun Türkiye’nin stratejisi için gerekli bir engel olduğunu söyledi.
Anastasiadis: Dikenli tel, Türkiye'nin stratejisine engeldir

 

 

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Pazartesi günü tampon bölgenin bazı kısımlarına dikenli tel yerleştirilmesi konusunda tartışıp, bunun Türkiye’nin stratejisi için gerekli bir engel olduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, içişleri bakanlığı düzensiz göçmenlerin kontrolsüz geçişini engellemek için Lefkoşa'daki tampon bölgenin kırsal kesimlerine dikenli teller yerleştirdi. "En kötü ve en tehlikeli [Türkiye’nin stratejisinin bir parçası], günlük gelenlerin yalnızca beşinin veya altısının anne veya çocuk olmasıdır," dedi, "geri kalanı Suriye kökenli."Projenin makyajını gözden geçirmek için Eleftheria Meydanı'nı ziyaret ettikten sonra basına konuşan Anastasiades, Astromeritis'teki bariyerin ülke sınırlarının sınırlarını oluşturmadığını vurguladı.

Anastasiades, "Libya ve Dağlık Karabağ gibi diğer durumlarda hava yoluyla gösterilen Türkiye’nin stratejisinin genişlemesinin önünde bir engeldir" dedi.

Ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki stratejisinin bir kısmının, artan göç akışları yoluyla Cumhuriyet’in demografisini değiştirirken aynı zamanda ekonomiye de zarar vermek olduğunu iddia etti. Hükümet, Kıbrıs'ın nüfusu ile orantılı olarak AB'deki en büyük göçmen akışını aldığını sürekli olarak vurguladı.

Ancak dikenli telin yerleştirilmesi pek çok yerel halkı hazırlıksız yakalamış ve toplumdaki bazılarının sert tepkilerine yol açmış gibi görünüyor. Anastasiades endişeleri sorulduğunda, "Ne kadar sakinin tepki gösterdiğini bilmiyorum [ancak] herhangi bir sorun çıkarsa çözülecektir." Dedi.

Yerel çiftçiler, bu ayın başlarında, dikenli teller onları tarlalarından ve diğer mülklerinden kestiği için geçim kaynaklarının risk altında olabileceğini söyledi. Diğerleri, dikenli telleri kuzey ile güney arasındaki ayrılıkları güçlendirmekle eleştirirken, Cumartesi gecesi eylemciler sembolik olarak bariyerin bir bölümünü kestiler.

Kaynak:Cyprus Mail

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