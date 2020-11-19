Anastasiadis, Disi İle Kıbrıs Sorununu Ve Pandemiyi Ele Aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ liderliğiyle geçen Salı akşamı, Kıbrıs sorunu ile pandemi konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile DİSİ arasındaki görüşmeye yer verdi.



Habere göre, Anastasiadis, DİSİ Başkanı Averof Neofitu başkanlığındaki DİSİ liderliğine Maraş’taki Türk “provokasyonları” ve pandeminin göğüslenmesi konusunda bilgi verdi.



Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Tatar ile gerçekleştirdiği görüşme, kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetler, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasa dışı faaliyetleri” ve Rum tarafının bunları karşılamak için gerçekleştirdiği hamleler konusunda ayrıntılı bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.



Gazete, Anastasiadis’in görüşme sırasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyareti ışığında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda gayri resmi 5’li konferansı toplayabilmesi için eldeki tüm araçları kolaylaştırmak için elinden geleni yapma kararlılığını da dile getirdiğini yazdı.



Habere göre, görüşmede hükümetin pandemiye karşı verilen mücadele, pandeminin ekonomik sonuçları, devletin çalışanlara ve işletmelere sağladığı destek gibi konular da ele alındı.