Anastasiadis: “Diyaloğa hazırım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis her an görüşmeler masasına dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre, katıldığı bir anma töreninde konuşan Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, anlaşmanın ardından yıkılacak bir çözüm istemediklerini söyledi.

Barışçıl bir diyalog yoluyla, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade eden Anastasiadis, çözümle, vatanın yeniden birleşme; “işgalden”, garantilerden ve müdahale haklarından kurtulma; Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların barış içerisinde yaşamasına yönelik koşulların yaratılması gerektiğini belirtti.

Anastasiadis, 43 yıldır Kıbrıs Rum tarafı olarak gösterdikleri iyi niyete, kendisinin ve kendinden önce gelen Rum Yönetimi başkanlarının gösterdiği çabalara rağmen, Türk uzlaşmazlığının, Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilebilecek bir çözüme ulaşılmasını engellediğini iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin aracılığıyla Türklerin değil, Kıbrıslıların hükmedeceği gerçek, bağımsız bir devlet istediklerini söyleyen Anastasiadis, iki toplumlu diyaloğa başlamaya hazır olduklarını kaydetti. “İç boyutlarla ilgili konuşalım, tüm anlaşma olanaklarını tüketelim” ifadesini kullanan Anastasiadis, Ankara’nın gerçek niyetlerini saptamakta 15 günlük görüşmeler sürecinin son saatlerini beklememek için ise konferansa iyi hazırlanmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıslı Rumların zihniyetini değiştirmesiyle Kıbrıs sorununun çözülebileceği yönündeki sözlerine değinen Anastasiadis, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm halkın yararına olduğunu anlaması gerektiğini savundu.

Çözümden Türkiye’nin de kazançlı çıkacağını söyleyen Anastasiadis, çözümün BM ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu AB’nin temel ilkelerine dayanması ve herkesin beklentilerine yanıt vermesi gerektiğinden söz ederek, aksi taktirde barış olamayacağını, o zaman da ilerleme olamayacağını söyledi.

Anlaşmanın ardından ertesi gün yıkılacak bir çözüm istemediklerini de belirten Anastasiadis, öncelikle diyalogda ısrar etmeleri, ardından da siyasi güçlerin birlik olması gerektiğini savundu.

KOCİAS, ÖNKOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan, Alithia gazetesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “Real News” gazetesine yaptığı açıklamaları aktardı.

Gazeteye göre, Kocias, Kıbrıs sorunun yönelik müzakerelerin, sadece Yunan ve Kıbrıs Rum tarafının Kasım 2016’da ortaya koyduğu önkoşulların yerine getirilmesi durumunda başlaması gerektiğini iddia etti

Kocias ayrıca Atina ile Ankara’nın, Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası bir konferans kararı vermeden önce aralarında gerekli görüşmelerin yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.