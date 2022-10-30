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Anastasiadis: "Diyaloğu Türkiye reddetti"

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC’nin “ayrı bir varlık olmadığını, bu nedenle böyle bir tavsiye alamayacaklarını” savundu.
Anastasiadis: "Diyaloğu Türkiye reddetti"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Lübnan ile İsrail arasında varılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için olumlu bir emsal teşkil edebileceği açıklamasına karşılık Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, KKTC’nin “ayrı bir varlık olmadığını, bu nedenle böyle bir tavsiye alamayacaklarını” savundu.

Fileleftheros’un “Diyaloğu Türkiye Reddetti… İşgal Bölgeleri Ayrı Varlık Değil” başlıklı haberine göre Yunanistan’ın millî günü olan 28 Ekim “Ohi (Hayır) günü” için Kıbrıs'ın güneyinde düzenlenen dini törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Anastasiadis “işgal altındaki vatanımız ayrı bir varlık değil ki böyle bir tavsiye alabilelim” dedi.

Lübnan ve İsrail arasındakine benzer bir öneriyi Türkiye’ye sunduklarını, hatta Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi için Lahey’e başvurmayı önerdiklerini ancak Türkiye’nin bu öneriyi reddettiğini söyleyen Anastasiadis, "Lübnan ile İsrail arasında yapılan ve barışçıl anlaşmayla sonuçlanan, gerçek bir örnek teşkil edebilirdi” ifadesini kullandı.

BM Barış Gücü’nün toprak konusunda Türkler lehine taraflı davrandığını iddia ederek, BM Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi, Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın değiştirilmesini istemek niyetinde olup olmadığının sorulması üzerine Anastasiadis, “BM Sekreterliği de dahil her istikamete gereken girişimler yapılıyor” dedi.

Anastasiadis, BM yetkilisi Rosemary DiCarlo’nu adaya gelmesi konusunda yeni bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise “muhtemelen Kasım içerisinde üst düzeyli bir BM yetkilisi ziyaret edebilir” cevabını verdi.Alithia haberi “MEB Belirleme Önerimizi Türkiye Reddetti… Uluslararası Lahey Mahkemesine Başvurmayı da Reddetti” başlığıyla aktardı.

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