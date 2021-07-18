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Anastasiadis: “Diyaloğun Başlaması İçin Türkiye’nin Hiçbir Ön Şartını Kabul Etmeyeceğim”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadi, “diyaloğun yeniden başlaması için, Türkiye’nin ortaya koyduğu hiçbir ön şartı kabul etmeyeceğini” söyledi.
Anastasiadis: “Diyaloğun Başlaması İçin Türkiye’nin Hiçbir Ön Şartını Kabul Etmeyeceğim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadi, “diyaloğun yeniden başlaması için, Türkiye’nin ortaya koyduğu hiçbir ön şartı kabul etmeyeceğini” söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, cuma akşamı Limasol’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ortak zemin bulunduğunu belirtti. Rum lider, bunların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de söylediği gibi, BM kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları, Avrupa müktesebatı, bugüne kadar üzerinde mutabakata varılanlar ve insanlığın eseri olan uluslararası hukuktan başka bir şey olmadığını öne sürdü.

Anastasiadis, Rum tarafının arzu ettiği şeyin, “hukukun, askeri yollarla değil, BM tüzüğü ve Kıbrıs’ın üyesi olduğu AB ilke ve değerleriyle dayatıldığının” karşı tarafca anlaşılması olduğunu kaydetti.

“Karşılıklı saygıyı ve azınlıkların çoğunlukları yönetmediği ilke ve değerlere” atıfta bulunan Anastasiadis “bunu her federasyonda kural olarak bulunan siyasi eşitlik için söylemediğini” ifade etti.

“Bazılarının Kıbrıs Türk toplumunu kullanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Türk mandasına dönüştürmek istediği için bunu söylediğini” öne süren Anastasiadis, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını, çünkü ne hukuk ilkelerinin, ne de kahramanlara duyulan saygının buna izin vermediğini savundu.

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