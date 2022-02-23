  • BIST 2.038,16
  • Altın 840.765
  • Dolar 13.7984
  • Euro 15.6626
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Anastasiadis Dubai'de

» »
Kalabalık bir heyetle pazartesi gecesinden beridir Dubai’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in muhataplarına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) teklifini anlatacağı bildirildi.
Anastasiadis Dubai'de

Kalabalık bir heyetle pazartesi gecesinden beridir Dubai’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in muhataplarına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) teklifini anlatacağı bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis’in bugün Abu Dabi tahtının halefi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi planlanıyor, yarın ise Yatırım Forumu’nda katılacak ve konuşma yapacak.

Suudi Arabistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi olduğuna işaret edilen haberde, Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi’deki sarayda görüşecek olan Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu, özellikle de Maraş konusundaki gelişmeler, müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalar ve Doğu Akdeniz’de olup bitenler hakkında “bilgi vereceği” kaydedildi.

Dubai ziyaretinde Anastasiadis’e eşlik edenler arasında Maliye, Savunma, Enerji, Ulaştırma bakanları, İnovasyon, Turizm ve Denizcilik müsteşarları, Başkanlık Komiseri, Sözcü vekili ve yatırımcılar bulunuyor.

Politis Rum yönetiminin, Dubai’deki EXPO 2020 uluslararası fuarı aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’la denizcilik, siber güvenlik ve turizm alanlarında işbirliği koridorları açacağını bildirdi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yarınki (24 Şubat) EXPO 2020 fuarı ziyareti ve Rum yetkililerin BAE yetkilileriyle temasları çerçevesinde deniz taşımacılığı (MoU on Cooperation on the field of Maritime transport) alanında işbirliği memorandumu imzalanması bekleniyor. Memoranduma Rum yönetimi adına Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis imza atacak.

Yine BAE ile siber güvenlik (MoU on Cyber Security) alanında işbirliği memorandumu imzalanacak, Rum yönetimi adına imzayı, Anastasiadis’in heyetinde bulunan Rum Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos atacak; bu ülke ile Diplomatik Eğitim (MoU in thhe field of Diplomatic Training) alanında işbirliği memorandumu imzalanması bekleniyor. Kokkinos dün Dubai’de BAE Sanayi ve Dijital Teknolojiler Müsteşarı Omar Ahmed Suwaina al Suwaidi ile görüştü.

“Lefkoşa (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası”  tarafından dün yayımlanan açıklamada, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası’nı da kapsayan temaslarının sonucundan memnuniyet belirtti. Açıklamada, Suudi Arabistan ile doğrudan uçuş bağlantısının yakında başlaması ümidi dile getirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulusal Konsey Toplantısının Günü Değişti22 Şubat 2022 Salı 19:14
  • Sahte Pasaportla Yakalananların Sayısı22 Şubat 2022 Salı 18:22
  • AB Ve Kıbrıs, 'Sığınmacıların Geri Gönderilmesini Kolaylaştıran' Anlaşmayı İmzaladı21 Şubat 2022 Pazartesi 21:40
  • Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı 2 bin 698 yeni vaka!21 Şubat 2022 Pazartesi 21:34
  • Anastasiadis Bugün Dubai’ye Gidecek21 Şubat 2022 Pazartesi 17:52
  • Nuris: Rum Göçmenler İçin Saygın Bir Formül Aranıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 17:30
  • RMMO’da Muvazzaf Kadın Subaylar Saray Önünde Protesto Eylemi Yaptı21 Şubat 2022 Pazartesi 17:06
  • Tarım ve Hayvancılığa 37 Milyon Euro21 Şubat 2022 Pazartesi 16:45
  • Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas’tan Güney Kıbrıs’a Mülteciler Konusunda Destek21 Şubat 2022 Pazartesi 16:24
  • Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri21 Şubat 2022 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti