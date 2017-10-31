Anastasiadis: Eide'nin yarattığı izlenimlerin gerçek olmadığını söylemekten çekinmiyorum

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Kocias’ın yaptığı görüşmeyi yorumladı.

Alithia gazetesine göre, Çavuşoğlu-Kocas görüşmesinin ardından, Türkiye’nin, diyalogdan önce Kıbrıs sorununun dış boyutları konusunu görüşme niyetinin ortaya çıkmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Anastasiadis, bunu önemli bulduğunu belirtti.

Anastasiadis, Cenevre ve Crans Montana’daki gibi fenomenlerle karşı karşıya kalınmaması için her bir tarafın kesin tezlerinin ne olduğu, zeminin olup olmadığının bilinmesine yönelik yeterli ön hazırlığın olması gerektiğini belirterek, bunun olumlu bir adım olacağı yorumunda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’yken Eide’nin yarattığı izlenimlerin gerçek olaylara dayanmadığını ve bunu söylemekten de çekinmediğini ifade eden Anastasiadis, kendisinin, Kıbrıs’la ilgili bir konferansın olmasında her zaman ısrarcı olduğunu belirtti.