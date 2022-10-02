Anastasiadis: Eli kolu bağlı oturmayacağız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak kendilerinin, “Türk meydan okumalarına” ilişkin olarak zaten istişarelere başladıklarını ve eli kolu bağlı oturmayacaklarını ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti"nin bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla düzenlenen askeri resmi geçit törenin ardından yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Anastasiadis, eli kolu bağlı olarak oturmayacaklarını, Türkiye; çeşitli yöntemlerle ya “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin lağvedilmesiyle ya da kendilerini himayeciliğe götürecek çözümleri dayatılmakla ilgilenirken “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yaşamı boyunca birçok defa önlemeyi başardıklarını önlemek için her zaman için diplomatik çabalardan, sadece dost ülkelerle değil, BM, AB ile temaslardan bahsettiklerini iddia etti.

Anastasiadis, ister doğu Avrupa’da isterse Arap körfezinde, tüm bölgede istikrar, barış ve iş birliklerin kapısı olmayı, Avrupa Birliği ve ABD ile stratejik ortak olmayı başardıklarını savundu.

"Türklerin, işgal ordusunun 40 binden daha fazla güçlendirmek için bahane olarak ileri sürdüklerine kapılmayacaklarını" savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin caydırıcı gücünden endişe duymadıklarını, barışı ve Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerini (Türkiye’nin) iyi bildiğini ileri sürdü.

Türk liderliğine yönelik olarak, Kıbrıslı Türklerin refahını, "maalesef" onları kullananlardan daha çok önemsediklerini öne süren Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının BM kararlarının, uluslararası hukukun Türkiye’nin yorumladığı şekilde değil, BM tüzüğüne göre uygulanması için "dost elini uzattığını" ifade etti.

Anastasiadis açıklamaları çerçevesinde 55-59 yıllarında, 63-64’te ve 74 yıllarında bağımsızlık için mücadele eden ve hayatını kaybedenlere yönelik devletin ve kendisinin duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının somut öneriler içerisinde Kıbrıs sorununun barışçıl çözümünü istediğinin bilindiğini söyleyerek, aynı zamanda silahlı kuvvetlerini güçlendirme sorumluluğuna da sahip olduklarını belirtti.

-Anastasiadis’in mesajı

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, 1 Ekim mesajına da yer verdi.

Habere göre, Anastasiadis Rum Yönetimi Başkanı olarak yayımladığı son yıldönümü mesajında, başkanlık yaptığı yaklaşık on yıldır, Kıbrıs sorununun çözümü ve "Türk işgalini” sonlandırmak için sarf ettiği çabalardan da bahsetti.

Crans Montana’dan da söz eden Anastasiadis, kendi girişimleri ve yaratıcı önerileriyle Crans Montana’da Türkiye’yi sorumluluklarının önüne getirmeyi, ilk kez garantiler ve askerin geri çekilmesi konusunun görüşmesini sağladıklarını savundu.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının çözüm çabası ve samimi isteğinin her zaman için Türk uzlaşmazlığına tökezlediğini ileri sürerken bu uzlaşmazlığın son dönemlerde "sahte devlet" olarak nitelendirdiği KKTC’nin egemenliğinin tanınmasına ilişkin talepleri ortaya koyarak daha saldırgan hale geldiğini iddia etti.

Anastasiadis, "yarının Kıbrıs’ı" şeklindeki ulusal plandan söz ederek bunun, Kıbrıslı Türk vatandaşlarla yeniden bir arada barış ve yapıcı şekilde yaşama fırsatını sağlayacak Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm bulunmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

-Yunan Savunma Bakanı

Fileleftheros gazetesine göre 1 Ekim askeri resmi geçit törenine Yunanistan’ı temsilen katılan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, iki ülke arasındaki kopmayan bağlardan bahsetti.

Amaçlarının, Kıbrıs sorununa BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması olduğunu söyleyen Panayotopulos, Türkiye’nin "Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarına karşı çıkan davranışlarını" da kabul edilemez ve dayanaksız olarak nitelendirdi.