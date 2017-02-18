Anastasiadis: “Enosis” kararı kötü bir fikirdi

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Temsilciler Meclisi’nin 1950 enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) plebisitinin okullarda anılmasıyla ilgili aldığı kararı “kötü bir fikir” olarak değerlendirdi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Anastasiadis, konuya (1950 plebisiti) atıfta bulunacağı bir durumda ortamda gösterilen aşırı tepkinin haksız olduğunu ancak Enosis plebisitine atıfta bulunmanın sadece zamanlama açısından değil, amacı bakımından da yanlış olduğunu belirterek “Kıbrıslı Rumların İngilizler boyunduruğundan kurtulup (Yunanistan ile) birleşmeyi başarmayı simgeleyen 1 Nisan’ı ele alırsak, bir çok etkinlikle kutlanmakta ve bu yıl dönümlerinde kimse birleşmeden bahsetmemektedir” dedi.

Limasol'da konuşan Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili gösterdiği “aşırı” tepkinin de haksız olduğunu söyledi.

"Amaç iki bölgeli federasyon"

Kıbrıs Türk tarafının korkularının, Meclis kararını “Enosis talebi” olarak değerlendirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı düşüncesinden yorumda bulunan Anastasiadis, “aradığımız çözümün iki bölgeli federasyon olacağı konusunda aramızda bir anlaşma bulunduğu için tepkiler asılsızdır” şeklinde konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, genç nesillere barış kültürü aşılanacağı yerde Kıbrıs’ta yaşanan acıların nedeni olan Enosis talebinin onurlandırılacak olması nedeniyle Kıbrıs Türk tarafının tepki gösterdiğini söylemişti.

Anastasiadis, bir başka ülkeye ilhak veya birleşmenin söz konusu olmadığını, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında yer alan bu maddenin çözümden sonra da değişmeyeceğine işaret etti.

"Meclis kimseden emir ve direktif almaz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, müzakerelerin devam edebilmesi için Temsilciler Meclisi kararının düzeltilmesini talep etmesini yorumlayan Kıbrıslı Rum lider, “Temsilciler Meclisi, cumhuriyetin bağımsız bir yasama organıdır ve kimseden emir veya direktif almaz” dedi.

Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafında hiçbir partinin Enosis peşinde olmadığını, iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı çıkan partilerin bile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korumasını öne çıkardığını anlattı.

Son liderler görüşmesinde Akıncı’ya karşı yaptığı kötü davranışlar ile ilgili Kıbrıs Türk basınında çıkan haberleri yorumlayan Anastasiadis, Kıbrıslı Tük lidere karşı saygısının kanıtlandığını söyledi.

Anastasiadis, sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığı olduğunu, bu alışkanlığı tatmin etme ihtiyacı duyduğunda koridora çıkıp sigara içtiğini belirterek “Geriye kalanların hepsini siyasi liderlere yakışmayan dedikodu olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.