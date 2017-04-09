Anastasiadis: “Enosis plebisitini gerçekten onurlandırmak istiyorsak…”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlaması öncesinde Türkiye’ye “Mustafa Akıncı’nın, üçüncü tarafların değil Kıbrıslıların çıkarına öneri sunmasına müsaade et” mesajı gönderdi.

Alithia ve Haravgi “Gerçekçi Öneriler Olmadan Başaramayız” başlığıyla aktardığı haberlerinde Anastasiadis’in DİSİ’li eski milletvekili Yorgos Papadopulos için dün Baf’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından yeniden başlayacak müzakerelerle ilgili sorulara verdiği cevapları aktardı.

Salı günü yeniden başlaması beklenen müzakerelerden beklentisi sorulduğunda “gerçekçi ve her iki toplumun da endişelerine cevap verecek öneriler olmadan haklı isteğimizi gerçekleştiremeyeceğimizi herkesin anlamasını umarım” diyen Anastasiadis, şunları ekledi:

“Türkiye’nin, Kıbrıslı Türk liderin müzakere masasına üçüncü tarafların değil Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin çıkarına önerilerle gelmesine, devleti işleyemez kılacak tezler ortaya konulmamasına, tezlerin işgalden ve üçüncü tarafların garanti ve müdahale haklarından kurtaracak tezler olmasına yardımcı olmasını diliyorum.”

Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti egemen bir devlettir, egemenlik haklarını kullanmak için herhangi birinin açıklamasına bağlı değildir, bu hakkını kullanmada kimseden şantaj kabul etmez” iddiasında bulundu.

Tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan ettikleri deniz alanında ruhsatlandırmayı bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Anastasiadis, “Egemen bir devlet olarak hakkımızı kullandığımız anlaşılsın diye dünyanın en önemli şirketlerine ruhsat verdik” dedi.

Rum meclis genel kurulunun cuma günkü toplantısında cereyan edenleri “2017’de, gerek siyasilerin gerekse halkın vatanseverler ve vatan toprağını eksiltenler olarak ikiye ayrılmasından derin üzüntü duyduğunu” söyleyen Rum lider, şunları vurguladı:

“Şu anda herkesin birlik olması şarttır. Kritik gelişmelerle karşı karşıya kalacağız ve birbirimizle anlaşmazlık içerisinde başarı sağlayamayız. Enosis referandumunu gerçekten onurlandırmak istiyorsak artık hem tarihten hem politikacıların akıllarında nifak olduğu zaman çıkan sonuçlardan ders alalım.”