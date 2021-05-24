  • BIST 1.446
  • Altın 506,446
  • Dolar 8,3909
  • Euro 10,2245
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Anastasiadis, Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi: “Akıl alır değil”

»
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere prosedürü olacaksa bunun, iki devlet zemininde olması gerektiği” sözlerini “akıl alır” bulmadı, Erdoğan’ın “yeni bir krize neden old
Anastasiadis, Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi: “Akıl alır değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere prosedürü olacaksa bunun, iki devlet zemininde olması gerektiği” sözlerini “akıl alır” bulmadı, Erdoğan’ın “yeni bir krize neden olduğu” iddiasında bulundu.

Alithia’nın “Anastasiadis’ten Erdoğan’a Cevap: Türkiye Kıbrıs, AB ve BM ile Yeni Kriz Yaratıyor…

Türkiye’nin BM Kararları Dışında Çözüm Beklemesi Akıl Alır Değil” başlıklı haberine göre Anastasiadis, “Türkiye’nin BM kararlarının veya Genel Sekreter Antonio Guterres’in yetkisi ötesinde, uzağında ve dışında bir çözüm başarabileceğini beklemesi akıl alır değil” dedi.

Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilgili sözlerini kastederek “Kuşkusuz yeniden yeni bir krize neden oluyor. Yalnız bizi değil Avrupalı ortaklarımızı, Birleşmiş Milletler’i ve elbette Genel Sekreter’i ilgilendiren yeniden bir kriz”  ifadesini kullandı. 30 Mayıs’taki genel seçim öncesinde partisi DİSİ’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki seçim etkinliğinde konuşan Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin herhangi bir şekilde memnun edilmesi düşüncesinin dahi olup olmayacağı, bizzat Genel Sekreter’e ve yapılacak ön hazırlığa bağlı” dedi.

Gazete devamla Kıbrıs sorununda hareketliliğin yeni hafta itibarıyla başlayacağını, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, yeni bir gayriresmî 5+BM konferansı toplanmasıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bu hafta Ankara’ya ve Atina’ya gideceğini yazdı. Lute’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’le görüşmek üzere Ada’ya gelişinin ise Rum tarafında 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler sonrasında olacağını ekledi.

Genel Sekreter’in Temmuz ayı başlarında BM Güvenlik Konseyi’ne biri BM Barış Gücü, diğeri iyi niyet misyonu ile ilgili iki rapor sunacağı yazan gazete, diplomatik kaynaklarının, “Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin tekrar ettikleri açıklamalarının, Kıbrıs sorununda yeni gayriresmî 5+BM konferansının başarıyla gerçekleştirilmesine dair iyimser öngörüleri bile sınırlandırdığı” söylemini aktardı.

Fileleftheros, “’Gerçeklerin’ ve ‘İki Devlet’ Olduğunun Kabul Edilmesini İstiyor… Anastasiadis’in Erdoğan’a Cevabı, BM Kararları Dışında Çözüm Olması Akıl Alır Değil” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleştirilen ve telekonferans yöntemiyle katıldığı KKTC sulamaları iletim tüneli ışık görünme töreni çerçevesinde yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavroyiannis Lefkoşa büyükelçilerine Cenevre toplantısı sonucu hakkında bilgi verdi11 Mayıs 2021 Salı 09:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Pandemi Koşulları Nedeniyle Meclis Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilemedi10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:19
  • Erhürman'dan Tatar'a Ercan Havalimanı göndermesi... Ülkede yığınla dert; siz nelerle uğraşıyorsunuz!!!10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42
  • Anastasiadis: “Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü kabul etmemiz mümkün değil”09 Mayıs 2021 Pazar 15:45
  • Yeni Beşli Konferans Temmuzda Olabilir07 Mayıs 2021 Cuma 13:18
  • YÖDAK üyesi Prof. Hasgüler: Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)06 Mayıs 2021 Perşembe 16:43
  • Anastasiadis, “herkesin sabrının bir sınırı var"04 Mayıs 2021 Salı 14:19
  • Rum Yönetimi Uluslararası Seferberliğe Hazırlanıyor04 Mayıs 2021 Salı 12:01
  • Ataoğlu: Anastasiadis’in diplomasi dilinden uzak siyaseti, ancak işgal ettiği makamını koruyabilir!04 Mayıs 2021 Salı 10:48
  • Ataoğlu: Anastasiadis’in diplomasi dilinden uzak siyaseti, ancak işgal ettiği makamını koruyabilir!04 Mayıs 2021 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti