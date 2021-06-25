Anastasiadis, Erdoğan'ın KKTC Ziyaretini Şikayet Etti

Rum basını, Brüksel’de gerçekleştirilmekte olan AB Konseyi Zirve Toplantısı çerçevesinde yaşananlar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’deki çeşitli temas ve açıklamalarına geniş yer verdi. : “Gözler Brüksel’de – Guterres Anastasiadis ve Tatar’la Bugün Görüşüyor – Anastasiadis-Guterres Görüşmesi Bugün” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Zirvesinin dünkü gününde Türkiye ve Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen çalışmalar ve sonuç bildirgesi taslaklarına geniş şekilde yer verdi.

Gazete, AB Zirve Toplantısı’nın sonuç bildirgesinin dün akşama kadar görüşülmekte olan üçüncü taslağının Kıbrıs sorunu açısından “daha iyileştirilmiş olduğunu, bugünkü görüşmelerde daha da iyi hale getirilmesine çalışılacağını” iddia etti. Zirve toplantısı sonuç bildirgesinin bugün açıklanacak olmasının yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bugün görüşecek olmasının, tüm dikkatleri Brüksel’e çevirdiğini vurgulayan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in sonuç bildirgesi taslağına ilişkin açıklamasına da yer verdi. Hristodulidis, sonuç bildirgesinin üçüncü taslağının, “Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olarak adlandırılması bakımından önceki taslaklardan daha iyi olduğu” iddiasında bulunurken kapalı bölge Maraş’a ilişkin ifadelerde de “iyileşme gerçekleştiğini” savundu.

ANASTASİADİS ZİRVE ÇALIŞMALARI SORASINDA TEMASLARDA BULUNDU

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam, BM Genel Sekreteri Guterres’in de hazır bulunduğu AB Zirve Toplantısı çalışma yemeği sırasında yaptığı konuşmaya yer verdi. Habere göre, Anastasiadis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşamki yemek sırasında yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri’nin Avrupa Konseyi toplantısında bulunmasının önemine dikkat çekerek, AB ile BM arasında daha sıkı bir işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptığını ifade etti. Anastasiadis, konuşması sırasında, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtilen siyasi eşitliği içeren iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü temelinde Kıbrıs’ı yeniden birleştirme çabalarında BM Genel Sekreteriyle yakın işbirliği yapma kararlılığını dile getirdiğini belirtti. Konuşmasında “Kıbrıs’ın deniz alanlarında ve Maraş’ta yeni oldu bittiler yaratılmasından kaçınılmasının elzem olduğunu” dile getiren Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine de değindi. Anastasiadis, “Yeni oldubittilerin yaratılmasının doğuracağı tehlikelere” dikkat çekerken “Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetiminin, çözüm müzakerelerinin başlaması için iki devletli çözümü ve ayrı bir Kıbrıs Türk egemenliğinin uluslararası toplum tarafından tanınmasını şart koştuğunu” ifade etti. Habere göre Guterres ise konuşmasında, “Tüm zorluklara rağmen, Güvenlik Konseyi’nden aldığı yetki doğrultusunda, özlü bir diyalogun başlaması için gerekli uygun koşulların oluşması yönündeki çabalarını sürdüreceğini” ifade etti.

ANASTASİADİS AVRUPA HALK PARTİSİ’NDE KONUŞTU gazete ise konuya ilişkin haberini:

“Aynı Paydada – BM Genel Sekreteri Anastasiadis ve Tatar’la Bugün Brüksel’de Ayrı Ayrı Görüşüyor” başlıkları altında okuyucusuna aktardı. Cenevre’deki konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasından yaklaşık iki ay sonra Guterres’in liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini hatırlatan gazete, bu görüşmelerden sonuç alınabileceği beklentisinin ise çok düşük olduğu yorumunda bulundu. Haberde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Brüksel’e hareketinden önce yaptığı açıklamalara da geniş yer veren gazete, Anastasiadis’in ise dün Avrupa Halk Partisi (AHP) toplantısında yaptığı konuşmada Cenevre konferansı sonrasında yaşananlar hakkında “bilgi verdiğini” yazdı. Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel ve adil bir çözüm bulunması için ortaya koyduğu tezlere değinerek, özlü müzakerelerin başlamasını sağlayacak ortamın oluşması adına önerdiği Güven Yaratıcı Önlemlerden de bahsetti. Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde deniz alanlarında ve kapalı bölge Maraş’ta sürekli “kışkırtıcı bir tutum sergilediği” iddiasında bulunan Anastasiadis, Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutum sebebiyle AHP’ye de teşekkürlerini dile getirdi.

SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazete bir diğer haberinde ise, DİSİ, DİKO ve EDEK’ten Brüksel’deki zirve ve Kıbrıs sorununa ilişkin yapılan açıklamalara yer verdi. DİSİ’nin açıklamasında, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tutum değiştirmesi gerektiği iddia edilirken, DİKO’nun açıklamasında ise; “Türkiye’nin bölünmüşlüğü ileri götürdüğü, bazılarının ise buna göz yumduğu” iddiası yer aldı. EDEK’in açıklamasında ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “düzeyinin sürekli yükseltilmesi ve Anastasiadis’le eşitlenmeye çalışılmasının çok olumsuz bir unsur olduğu” iddiasında bulunulurken, üç parti de Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden duydukları endişeye vurgu yaptılar. Rum Haber Kaynakları ise konuya ilişkin haberlerini: “27’ler Türkiye’yle Karşılıklı Fayda İlişkisi İçin İşbirliği Kararı Aldılar – BM Genel Sekreteri Zorluklara Rağmen Çabalamaya Devam Edeceğini Açıkladı” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.



