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Anastasiadis: Erdoğan'la nezaket icabı kısa sohbet ettik

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Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumlardan “anti-işgal” etkinliği ve yürüyüşü
Anastasiadis: Erdoğan'la nezaket icabı kısa sohbet ettik

Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumların, “Omorfo Anma Günleri” başlığı altında bu yıl 42’ncisini düzenledikleri geleneksel “anti-işgal etkinliği ve yürüyüşü” çerçevesinde, Astromerit Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşma yaptığı haber verildi.

“Riknews.com.cy” ve “Philenews.com’da” yer alan haberlere göre, etkinlik çerçevesinde bir gazetecinin “ son günlerde Kıbrıs Türk tarafının KKTC’nin dolaylı bir şekilde tanınması yönünde bazı talepleri olduğunu takip ettiklerini ve hükümetin bu konuda ne gibi adımlar attığını” sorması üzerine Anastasiadis, ileri sürdüğü “Türk manipülasyonlarıyla başa çıkılması için, BM ve AB nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Sözlerinin devamında “herkesin kabul edilemez Türk manipülasyonlarına daha fazla müsamaha gösterilmeyeceğini anlaması gerektiğini” iddia eden Anastasiadis, “bunların Türkiye’nin arzu ettiği oldubittilerin temellerinin atılması veya güçlendirilmesinden başka bir şey olmadığını” öne sürdü.

Kıbrıs Rum kesiminin silahlı bir çatışma yolunu tercih etmesinin söz konusu olmadığını ve kendilerinin savaş sever bir halk olmadığını açıkça belirtmesi gerektiğini de belirten Anastasiadis, bunun tam aksine, yaptıkları önerilerle, uluslararası hukuk ve özellikle de AB normları çerçevesindeki yapıcı bir diyalogla, yalnızca Kıbrıslı Türklere ve Rumlara değil aynı zamanda Türkiye’ye de faydası olacak bir çözüm bulunabileceği mesajını her şekilde iletmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “karşı önerilerine” yanıt verip vermeyeceği sorusuna karşılık ise “Sayın Tatar’ın arzu ettiği şeylere katkıda bulunmaya istekli olmadığı” yanıtını veren Anastasiadis, kendisinin iki taraf arasında güven inşa edecek, aynı zamanda yeni bir yapıcı diyalog için zemin hazırlayacak özlü Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili bazı somut teklifler sunduğunu öne sürdü.

Konuşmasında “Ne yazık ki Sayın Tatar’ın karşı-önerilerinin, iki devlet yaratılmasına ilişkin arzunun nasıl temellendirileceğini tartışmaya hizmet ettiği” iddiasında bulunan Anastasiadis, dolayısıyla, kendisinin de bu gidişata yönelik katkıda bulunmaya istekli olmadığını kaydetti.

“ERDOĞAN’LA KISA SOHBET NEZAKET İCABI”

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdikleri kısa sohbetin içeriğinin kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis “diğer Avrupalı ortaklarla, dostlarla oturduğunu, geriye kalanlara selam verdiğini ve Sayın Erdoğan’ı selamlamamasının mümkün olmadığını, Sayın Erdoğan’a nezaket icabı selam verdiğini” söyledi.

Toplantıda selamlaştıklarını ve el sıkıştıklarını ifade eden Anastasiadis, bu çerçevede, en nihayetinde özlü bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu, aynı zamanda tehditler ve oldubittiler yerine, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, Türkiye’nin de önünü açacak çözüm perspektifleri yaratılmasının zamanının geldiğini hatırlatmasının iyi olacağını düşündüğünü öne sürdü.

Haberde, etkinlik çerçevesinde yapılan konuşmaların ardından, eylemcilerin Bostancı Sınır Kapısı’na doğru yürüyüp, BM Kıbrıs Barış Gücü yetkilisine taleplerine ilişkin bir metin verdikleri de kaydedildi.

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