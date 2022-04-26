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Anastasiadis Estonya'ya Gidiyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Estonya’ya 27-29 Nisan tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Anastasiadis Estonya'ya Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Estonya’ya 27-29 Nisan tarihlerini kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın başlayacağı Estonya ziyareti kapsamında, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile iş birliği memorandumu imzalayacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis temasları çerçevesinde Estonya Devlet Başkanı Alan Karis ve Parlamento Başkanı Juri Ratas ile bir araya gelecek.

Gazete, Rum Başkanlığı Basın Bürosunun açıklamasına dayanarak imzalanacak iş birliği memorandumunun, Rum Yönetimi’nin dijital geçiş alanındaki reformları hayata geçirmesine yönelik olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, temasları sırasında muhataplarına Kıbrıs sorunu, buna bağlı olarak Rum tarafının tezleri, Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki Türk faaliyetleri konusunda da bilgi verecek.

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